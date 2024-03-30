Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
Следствие провело допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, сообщили в правоохранительных органах.
Допрос проведен в связи с шагами по проверке пожарной безопасности, а также систем противопожарной защиты, передает ТАСС.
Напомним, как рассказали очевидцы, террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. Очевидцы заявляли, что не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.
В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокуса», отметив, что оценки озвучат по завершении следствия. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что система пожаротушения была задействована, но не справилась с огнем, поскольку пожар распространился на слишком большую площадь.