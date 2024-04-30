МЧС: В Оренбургской области от паводка освобождено более 1 тыс. домов

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале службы указано, что за сутки спасатели откачали более 91 тыс. кубометров воды, что позволило освободить от паводка 1158 жилых домов.

В целом с начала паводка в регионе было откачано более 626 тыс. кубометров воды. Дезинфицировано более 16 тыс.подтопленных строений.

По данным МЧС, в настоящее время в Оренбургской области подтоплены 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.