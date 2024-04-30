29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В Оренбургской области от паводка освобождено более 1 тыс. домов
МЧС: В Оренбургской области от паводка освобождено более 1 тыс. домов
В Оренбургской области за сутки от воды освободилось более 1,1 тыс.жилых домов, еще 6,7 тыс.остаются подтопленными, сообщили в МЧС России.
В Telegram-канале службы указано, что за сутки спасатели откачали более 91 тыс. кубометров воды, что позволило освободить от паводка 1158 жилых домов.
В целом с начала паводка в регионе было откачано более 626 тыс. кубометров воды. Дезинфицировано более 16 тыс.подтопленных строений.
По данным МЧС, в настоящее время в Оренбургской области подтоплены 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.