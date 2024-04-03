Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин остался недоволен результатами борьбы с инфляцией
Далеко не все результаты работы, которая находится в центре внимания правительства, являются удовлетворительными. Так, одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
Кабмин, по его словам, принимал меры и отслеживал ситуацию, поскольку от показателя инфляции зависит уровень реальных доходов граждан, передает ТАСС.
Так, были стабилизированы цены на бензин, дизельное топливо, приняты важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов, напомнил премьер-министр.
Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с ЦБ существенно замедлилась – до 7,4%, констатировал Мишустин.
Для решения задач, которые перед правительством поставил президент, по словам премьер-министра, использовались «уникальные информационные системы координационного центра».
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки поможет замедлить рост цен в 2024 году.