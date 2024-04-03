Посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждать с Японией «мирный договор»

Посол Ноздрев счел невозможным на данном этапе обсуждать с Японией «мирный договор» из-за ее враждебной политики

Tекст: Антон Антонов

Ноздрев сказал, что некорректно называть документ «мирным договором». По его словам, речь идет о «широком комплексном документе, охватывающем все основные сферы двусторонних связей», передает ТАСС.

Посол призвал Японию признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений, простой отмены санкций будет недостаточно – Япония должна будет доказать, что «нынешняя политика уйдет в прошлое».

Ноздрев заверил, что Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине. Ноздрев также напомнил, что в отношении Токио «контрсанкционные меры» работают «по целому ряду, в том числе чувствительных для Японии, направлений».

Россия считает активизацию военной деятельности Японии с участием США и других стран, в том числе членов НАТО, угрозой безопасности своих дальневосточных рубежей, а также в целом стабильности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом, как отметил посол, США фактически «щелкнули по носу» Японию, введя санкции против проекта «Арктик СПГ – 2» с японским участием, после которых это участие «оказалось полностью замороженным». Ноздрев выразил сомнения в том, что «нынешняя администрация Фумио Кисиды сможет отстоять свою позицию в разговоре с Вашингтоном».

Напомним, Ноздрев указывал, что власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией. В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата», а «глубокая заморозка» отношений продлится долго.