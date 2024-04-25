Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин: Кабмин готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации.
«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт.
«Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ, причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.