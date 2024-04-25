Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
На следующую неделю у президента Владимира Путина есть запланированные рабочие мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
С середины следующей недели у президента есть рабочие планы, при необходимости появляются и другие пункты в графике, о них Кремль своевременно сообщит, сказал Песков, передает ТАСС.
При этом конкретные мероприятия он раскрывать не стал, поскольку они «все подвижны, все корректируются». Представитель Кремля напомнил, что еще половина этой недели впереди, включительно по субботу рабочие дни.
Напомним, майские праздники пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Потом они продолжатся с 9 по 12 мая.