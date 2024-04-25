Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

Tекст: Алексей Дегтярев

С середины следующей недели у президента есть рабочие планы, при необходимости появляются и другие пункты в графике, о них Кремль своевременно сообщит, сказал Песков, передает ТАСС.

При этом конкретные мероприятия он раскрывать не стал, поскольку они «все подвижны, все корректируются». Представитель Кремля напомнил, что еще половина этой недели впереди, включительно по субботу рабочие дни.

Напомним, майские праздники пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Потом они продолжатся с 9 по 12 мая.