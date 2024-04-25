Эксперты рассказали о многовековой ценностной рамке россиян

Эксперт ЭИСИ Селезнева: События последних двух лет вернули нашу молодежь к традиционным ценностям

Tекст: Олег Исайченко

«Монография, так же как и учебник по основам российской государственности, подготовлена в едином методологическом ключе. Это итог нашей работы последних 15 лет начиная с 2008 года. За это время была отработана методология, которую мы назвали традиционно-консервативной. Она строится на основе русской философской, духовно-политической, историко-политической, психолого-политической традициях», – пояснил Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ, секретарь правления Союза писателей России.

«Эта книга иллюстрирует русский национальный взгляд на наше прошлое, настоящее и некоторые предположения о будущем. Мы проанализировали более 18 тыс. источников, выявили и обосновали важнейший факт: на протяжении всей отечественной истории – с момента крещения Руси – в нашей стране, в сознании наших предков и современников существовал и существует базисный комплекс ценностей», – отметил он.

Очевидно, что «наше государство перевернуло очередную страницу собственной истории», добавляет телеведущая и журналист Анна Шафран. «Мы вышли из западной парадигмы, о чем неоднократно заявляли первые лица Российского государства. Здесь будет уместно упомянуть недавно подписанный президентом Владимиром Путиным указ о защите и поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей», – пояснила спикер.

«Для продолжения работы по этому направлению нам нужна синергия, с одной стороны, государственной линии, а с другой – инициативы «снизу», которая осуществляется при поддержке специалистов, занимающихся, в частности гуманитарными и общественными науками. Данная книга – один из результатов этой совместной работы, над которой трудились эксперты в области социально-политической мысли, истории российской государственности, политологии, социологии, политической психологии», – отметила она.

«Нашему народу всегда была присуща ценностная рамка, которая и легла в основу монографии. Мы видим часть большого процесса, который ранее стартовал в рамках курса «Основы российской государственности». Это создание фундамента, позволяющего всем нам правильнее понимать, осмыслять наш ДНК, стержень, в основе которого те самые российские традиционные ценности», – указала Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования РФ.

«Ценностная рамка, описываемая в книге, – это то, что нас объединяет во всех ситуациях. Мы об этом не задумываемся в периоды радости, но когда возникают периоды внешнего давления или вызовов, как сейчас, происходит единение народа и власти. Многие наши коллеги, наблюдающие за Россией из других стран, наверное, предполагали какую-то другую реакцию. Но мы снова показали консолидацию общества», – подчеркнула чиновник.

«Монография – это не только фиксация накопленного опыта, но и начало нового этапа исследований российского общества и передачи его будущим поколениям в вузах. Сейчас при общении с преподавателями, которые ведут курс «Основы российской государственности», мы ощущаем запрос на фундаментальные труды. И нынешняя книга как раз один из таких», – заметила спикер.

При этом сама монография многое дала понять о современной молодежи, считает Антонина Селезнева, директор департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), доцент факультета политологии МГУ. «Во-первых, наиболее значимыми для молодых людей политическими ценностями являются ценности мира, безопасности, прав человека, свободы, порядка, справедливости и законности. Этот набор характерен для данной возрастной категории на протяжении последних 15 лет наблюдений, в том числе с использованием системных мониторинговых замеров политического сознания и самосознания», – рассказала она.

Так, историкам и экспертам удалось установить, что в определенные периоды времени традиционные ценности находились в «спящем состоянии». Однако события последних двух лет «позволили им снова проявиться и вырасти», указала специалист. По ее словам, для молодого поколения в России актуальны патерналистские ориентации и взгляды на ценность государства, как на фундаментальную, основополагающую идею, идущую из глубины веков. «При этом они понимают государство не только в традиционном социально-политическом смысле, но и ассоциируют его с землей, народом и культурой», – добавила она.

Однако нередко недостаток знаний у молодежи приводит к тому, что у нее формируется стереотипный образ страны, который они черпают из непроверенных источников. «В этом контексте для нас открыты возможности работы с молодым поколением. Необходимо восполнить имеющиеся в их сознании пробелы при помощи инструментов образования и гражданского просвещения», – полагает политолог.

«Деятельность, которую мы сейчас выстраиваем, во многом направлена именно на предотвращение дальнейших искажений и формирование системной, непротиворечивой, детально наполненной картины о России как стране и государстве», – заключила Селезнева.

В четверг в ТАСС прошла презентация монографии «Русские ценности: традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи», издаваемой при поддержке департамента просветительской деятельности ЭИСИ.

В работе представлен обзор системы ценностей российской цивилизации и ее трансформация в ходе исторического процесса. Также авторы анализируют значимость духовно-нравственных ценностей для молодежи современной России.

Ранее Путин поручил правительству и другим федеральным госорганам к 1 июля подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В марте президент на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи заявил, что фундаментом бытия являются традиционные ценности.