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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    24 апреля 2024, 21:36 • Новости дня

    Кабмин Украины запретил выдачу паспортов мужчинам за границей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военнообязанные мужчины, находящиеся за границей, больше не смогут получить там внутренний или заграничный паспорт.

    Кабмин Украины принял постановление, согласно которому оформление этих документов для них теперь возможно только на территории страны. МИД Украины уже направил соответствующее распоряжение руководителям заграничных дипучреждений, передает РИА «Новости».

    По указу Зеленского, с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста приостановлены. Исключение составляет лишь оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.


    24 апреля 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за мощных взрывов часть Одессы осталась без электроснабжения, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Отмечается, что в некоторых районах города произошли перебои с электричеством, передает телеканал 360.

    Местные власти комментировать произошедшее не стали, только призвали оставаться в укрытиях.

    Накануне в Одессе были поражены средства ПВО Украины и склад.

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    24 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    WSJ: Украине уже не хватает людей для противодействия России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают недостаток в комплектовании рядов, что привело к их истощению после нескольких месяцев интенсивных боев против ВС России, говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

    По ее данным, военнослужащие ВСУ вынуждены находиться на линии фронта от 10 до 15 дней, хотя командировки рассчитаны на пять дней, при этом у украинской армии заканчиваются пища, вода и лекарства, передает ТАСС. При этом до раненых никто не может добраться, из-за чего они умирают.

    Также газета приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мика Райана, отметившего, что для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется либо сохранять жизни военнослужащих, либо бороться за удержание территории.

    Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся», так как в армии не хватает людей.

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    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    24 апреля 2024, 17:05 • Новости дня
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV
    @ defenceimagery.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках объявленного на днях пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Как информирует издание, бомбы с лазерным наведением, впервые использованные в Афганистане, оборудованы 227-килограммовыми боеголовками. И могут быть запущены с самолетов F-16, а также с находящихся на вооружении ВС Украины самолетов советского производства, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила о переводе оборонной промышленности в режим войны.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    24 апреля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часова Яра

    Минобороны: «Южная» группировка ВС России отразила семь контратак у Часового Яра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки «Южная» группировка войск ВС России уничтожила до 470 украинских военных, отразив семь контратак, сообщило российское Минобороны в среду.

    Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Богдановки, Красного и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки в ДНР отражены семь контратак украинских штурмовиков 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.

    ВСУ потеряли до 470 человек, боевую бронированную машину. При контрбатарейной борьбе поражены две американских гаубицы М777 и американское орудие М119, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и машина РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Группировка «Запад» также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Новоселовского и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака 3-й штурмовой бригады ВСУ к западу от Нововодяного в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 30 человек, три автомобиля и две САУ «Гвоздика». Уничтожена американская машина РСЗО HIMARS.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки, Новгородского и Бердычей в ДНР. Отражены семь контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад у Ленинского, Очеретино, Водяного, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.

    ВСУ потеряли до 350 человек и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Шевченко и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака штурмовиков 106-й бригады теробороны у Урожайного в ДНР.

    ВСУ потеряли до 110 человек, танк, БМП, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны у Щербаков, Работино, Малой Токмачки (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область), Берислава и Ольговки (Херсонская область).

    ВСУ потеряли до 55 человек, шесть автомобилей, две гаубицы М777 и орудие М119.

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    24 апреля 2024, 00:02 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней

    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней после одобрения Конгресса

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон заявил о готовности поставить Украине пакет военной помощи в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом США, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

    «Мы могли бы поставить помощь в течение нескольких дней», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Он отметил: для начала поставок нужно, чтобы соответствующий законопроект обрел силу закона, поэтому его должен одобрить Конгресс, а затем подписать президент США Джо Байден.

    Ранее сообщалось, что пакет законопроектов, предусматривающий в том числе выделение военной помощи Киеву, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

    Объем пакета составляет 95 млрд долларов и включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

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    24 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
    Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

    «Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера», – заявил Байден во время выступления в Белом доме, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

    По словам президента США, это «хороший день для Америки, для Европы и мира во всем мире», поскольку этот пакет законопроектов «сделает мир безопаснее».

    Байден также сообщил, что поставки оружия Украине будут возобновлены в ближайшие несколько часов.

    Накануне Сенат США проголосовал за пакет законопроектов, объем которого составляет 95 млрд долларов. Он включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

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    24 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
    ВС России поразили цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цех производства украинских беспилотников и хранилище топлива украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», шесть управляемых французских авиабомб Hammer.

    С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 932 дрона, 509 ЗРК, 15 827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 машина РСЗО, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

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    24 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    Военнопленный ВСУ рассказал, что многим солдатам в зоне СВО за 50 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военны рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

    По его словам, из 23 человек десять было больше за 50, при этом очень мало молодых – один или два человека. Все отказывались выполнять задачу – все хотят жить, передает РИА «Новости».

    Пленный также рассказал, что украинские офицеры присутствуют только на этапе назначения задач, он не оказывают необходимую поддержку в процессе выполнения самой задачи.

    Ранее ВСУ открыли минометный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам.

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    24 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ будут занимать оборонительную позицию в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска могут занимать в основном «оборонительную позицию» в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из Конгресса США.

    Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает, что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов «на протяжении большего времени оставшейся части 2024 года», передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Киева.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    24 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Захарова резко раскритиковала ЮНЕСКО за молчание об убийстве Еремина

    Захарова: Молчание ЮНЕСКО в связи с убийством журналиста Еремина подрывает ее авторитет

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство ЮНЕСКО никак не реагирует на убийство киевским режимом российского военкора Семена Еремина, чем подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что «всушники целенаправленно и хладнокровно» забросали Еремина с дронов разрывными боеприпасами, не обратив при этом никакого внимания на плашку «Пресса», а, скорее всего, предположила Захарова, даже благодаря ей. «Принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов наоборот служат для адептов киевского режима лакомой мишенью», – отметила она.

    Захарова обратилась к тем, кто «по своему положению» обязан спрашивать с «украинских мясников», которые окончательно утратили человеческий облик. Так, она упомянула гендиректора ЮНЕСКО Азуле, в обязанности которой входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников СМИ. Она, как с иронией отметила Захарова, «постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея» – Россия на днях отпраздновала 70-летие своего членства в этой организации.

    «Оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Захаровой, хроническое умышленное бездействие руководства данной организации девальвируют все эти достижения и подрывают авторитет структуры. Она задалась вопросом о том, как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если ее руководитель «демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии». Она отметила, что про беспристрастность и равноудаленность даже упоминать не приходится.

    Также Захарову заинтересовало, почему на убийство Еремина не отреагировали все те, кто «протаскивал» в Совбез ООН резолюции о безопасности журналистов, а также почему никак не прокомментировало произошедшее ОБСЕ.

    «Помимо всего прочего, это неисполнение прямых функциональных обязанностей, за которые страны-члены исправно платят взносы», – заключила Захарова.

    Накануне президент Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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