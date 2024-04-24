В Одессе приняли программу популяризации украинского языка

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, в городе будут открывать бесплатные курсы украинского и разместят социальную рекламу, передает ТАСС.

Он пояснил, что программа должна «улучшить языковую культуру населения города и расширить сферы применения украинского языка детьми и молодежью». В частности, предполагается открывать бесплатные курсы украинского при библиотеках, проводить культурно-массовые мероприятия для его популяризации.

Ранее сообщалось, что в Киеве первоклассники не понимают в среднем 40% услышанного на уроках материала, так как они не в совершенстве владеют украинским языком.