Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.36 комментариев
Путин распорядился выплачивать компенсации за любое утраченное при ЧС имущество
Необходимо отменить перечень имущества, за которое при ЧС положены выплаты, вместо этого средства следует выплачивать за любые утраченные вещи, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.
«Существует перечень имущества, по которому выплачиваются компенсации – соответственно, там 100 тыс. или 50 тыс. рублей. В зависимости от того, попадает [имущество] в этот перечень или не попадает, выплачиваются соответствующие денежные средства. Есть предложение этот перечень видоизменить, пополнить и так далее. Его вообще нужно отменить!» – передает его слова ТАСС.
Деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество.
«Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал глава государства.
Ранее Путин на данные о выплатах пострадавшим от отреагировал фразой «что так мало-то?»