Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.39 комментариев
Foreign Policy: ВСУ будут занимать оборонительную позицию в 2024 году
Украинские войска могут занимать в основном «оборонительную позицию» в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из Конгресса США.
Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает, что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов «на протяжении большего времени оставшейся части 2024 года», передает РИА «Новости».
Ранее Reuters сообщило, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Киева.