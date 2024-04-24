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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    39 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    42 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 17:25 • Новости дня

    Foreign Policy: ВСУ будут занимать оборонительную позицию в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска могут занимать в основном «оборонительную позицию» в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из Конгресса США.

    Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает, что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов «на протяжении большего времени оставшейся части 2024 года», передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Киева.

    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    24 апреля 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    В Одессе из-за взрывов отключилось электричество
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за мощных взрывов часть Одессы осталась без электроснабжения, сообщает украинский телеканал ТСН.

    Отмечается, что в некоторых районах города произошли перебои с электричеством, передает телеканал 360.

    Местные власти комментировать произошедшее не стали, только призвали оставаться в укрытиях.

    Накануне в Одессе были поражены средства ПВО Украины и склад.

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    24 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    WSJ: Украине уже не хватает людей для противодействия России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают недостаток в комплектовании рядов, что привело к их истощению после нескольких месяцев интенсивных боев против ВС России, говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

    По ее данным, военнослужащие ВСУ вынуждены находиться на линии фронта от 10 до 15 дней, хотя командировки рассчитаны на пять дней, при этом у украинской армии заканчиваются пища, вода и лекарства, передает ТАСС. При этом до раненых никто не может добраться, из-за чего они умирают.

    Также газета приводит слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мика Райана, отметившего, что для Украины настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи Киеву придется либо сохранять жизни военнослужащих, либо бороться за удержание территории.

    Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся», так как в армии не хватает людей.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    23 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается не в пользу Киева.

    «Ситуация не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он журналистам, передает ТАСС.

    Ранее Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта.

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    24 апреля 2024, 00:02 • Новости дня
    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней

    Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней после одобрения Конгресса

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон заявил о готовности поставить Украине пакет военной помощи в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом США, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

    «Мы могли бы поставить помощь в течение нескольких дней», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Он отметил: для начала поставок нужно, чтобы соответствующий законопроект обрел силу закона, поэтому его должен одобрить Конгресс, а затем подписать президент США Джо Байден.

    Ранее сообщалось, что пакет законопроектов, предусматривающий в том числе выделение военной помощи Киеву, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

    Объем пакета составляет 95 млрд долларов и включает, в частности, 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

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    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

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    23 апреля 2024, 18:15 • Новости дня
    Столтенберг: F-16 усилят противовоздушную оборону Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс полагает, что F-16, которые получит киевский режим, позволят усилить его противовоздушную оборону, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Ведется обсуждение передачи Киеву систем ПВО, включая Patriot, а также F-16, они должны усилить противовоздушную оборону Украины, сказал политик, передает ТАСС.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что американские истребители F-16 в случае поставок на Украину не станут размещать на аэродроме в Староконстантинове ВС России могут до него дотянуться.

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    24 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
    ВС России поразили цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цех производства украинских беспилотников и хранилище топлива украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», шесть управляемых французских авиабомб Hammer.

    С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 932 дрона, 509 ЗРК, 15 827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 машина РСЗО, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    23 апреля 2024, 21:45 • Новости дня
    В Запорожской области из-за украинского дрона погибли четыре женщины

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе населенного пункта Мирное в Запорожской области четыре женщины погибли в результате атаки украинского дрона на автомобиль, в котором они ехали, сообщили оперативные службы региона.

    Отмечается, что вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, в котором находились четыре жительницы региона. В результате взрыва они погибли. Специалисты отметили, что оператор дрона намеренно нанес удар по автомобилю, о чем говорит характер повреждений, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

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    23 апреля 2024, 21:32 • Новости дня
    Reuters: США готовятся выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен выделить Украине пакет военной помощи на сумму 1 млрд долларов, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Reuters, средства будут выделены из законопроекта о дополнительном финансировании Украины, который, как ожидается, на этой неделе будет принят Сенатом Конгресса США и подписан президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

    Новый пакет помощи включает транспортные средства, боеприпасы для ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другое вооружение, которое может быть «немедленно применено на поле боя».

    Ранее Reuters сообщило, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении Украине доппомощи в размере 60 млрд долларов слишком поздно, ситуация на фронте уже сложилась не в пользу Киева.

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    23 апреля 2024, 21:14 • Новости дня
    Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Старовойт: Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были подавлены вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», деревни Милаевка Беловского района, еще один дрон упал возле села Локоть Рыльского района.

    Также ВСУ, по словам губернатора, нанесли несколько ударов по поселкам Теткино и Новый Путь, деревням Елизаветовка и Успеновка, селу Горналь Курской области.

    Ранее в пятницу ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь.

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