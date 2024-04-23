Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Путин рассказал о планах по развитию связанных с БАМом населенных пунктов
Российские власти уделят отдельное внимание улучшению качества жизни в населенных пунктах, которые связаны с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), заявил президент России Владимир Путин на церемонии, посвященной 50-летию начала строительства магистрали.
«Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа – Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Глава государства отметил, что дальнейшее развитие БАМа позволит нарастить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы.
Ранее Путин вручил награды строителям БАМа.