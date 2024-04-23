Путин рассказал о планах по развитию связанных с БАМом населенных пунктов

Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания

Tекст: Ольга Иванова

Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».

Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.

В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.