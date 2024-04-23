Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Путин вручил награды строителям БАМа
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце на вечере, посвященном полувековому юбилею с начала строительства магистрали.
Золотую звезду Героя Труда Российской Федерации от главы государства получил мастер дорожной Ургальской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала РЖД Сергей Нечаев. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен руководитель Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Ефим Басин, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается генеральному директору РЖД Олегу Белозерову, сообщает ТАСС.
Также Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За доблестный труд», Александра Невского, ордена Почета, Ордена Дружбы. Так, советник министра транспорта РФ и гендиректора РЖД Геннадий Фадеев, в 1990-х и в начале 2000-х занимавший пост министра путей сообщения РФ, награжден орденом Александра Невского, а подполковник железнодорожных войск Минобороны РФ Алексей Волков – орденом «За военные заслуги». Ордена «За доблестный труд» вручены двум коллективам – акционерного общества «Бамтоннстрой – Мост» и ООО «Группа компаний 1520».
Ранее Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.