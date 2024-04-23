Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения

Tекст: Ольга Иванова

«БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

Он также отметил, что «на рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения».

Ранее Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали.