Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.5 комментариев
Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 50-летию начала строительства БАМа, отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.
«БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.
Он также отметил, что «на рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения».
Ранее Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали.