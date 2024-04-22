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Начался прием заявок на Всероссийский форум классных руководителей
Открылся прием заявок на четвертый Всероссийский форум классных руководителей, который пройдет в Москве. Он станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов образования и воспитания подрастающего поколения, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Прием заявок на форум будет осуществляться до 10 июня. Принять участие в мероприятии могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как указал Кравцов, форум классных руководителей считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей, поскольку труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Он выразил уверенность в том, что форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками.
В рамках форума участники смогут принять участие в мастер-классах, работе экспертных площадок, а также послушать выступления признанных специалистов в области образования.
Форум в Москве запланирован на 3–5 октября 2024 года. Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы.