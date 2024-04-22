Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве на территории Украины, сообщает издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Николаеве», – передает Telegram-канале издания.
Сейчас на территории Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одессе, в Одесской области Украины объявлена воздушная тревога.