Эксперт: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

Tекст: Ольга Никитина

Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.

В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.

Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.

Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.

По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.