Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
В Смоленской области пресекли атаку БПЛА, из-за обломков произошел пожар
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
‘Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами’, – написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.
«В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются», – рассказал губернатор.
По его словам, расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Он также попросил жителей региона сохранять спокойствие.