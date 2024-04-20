  • Новость часаВ США осудили двух бизнесменов за содействие обходу антироссийских санкций
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    США помешали Киеву сохранить Украину
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    МВФ спрогнозировал рост российской экономики
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР
    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    Умер российский дипломат Владимир Казимиров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

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    20 апреля 2024, 04:10 • Новости дня

    В Смоленской области пресекли атаку БПЛА, из-за обломков произошел пожар

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.

    ‘Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами’, – написал он в Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

    «В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются», – рассказал губернатор.

    По его словам, расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Он также попросил жителей региона сохранять спокойствие.

    19 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье

    Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»

    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, мог упасть из-за «титанового пожара», заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

    «С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

    «Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.

    «Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.

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    19 апреля 2024, 19:12 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроекты, предусматривающие выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, введение допсанкций против Китая, а также изъятие активов России прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

    Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.

    Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.

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    19 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег

    У подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве изъяты 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках расследования дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого.

    В Telegram-канале столичного СК указано, что в ходе ночного обыска были обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денег – более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

    Следствию предстоит установить происхождение этих средств, а также законность их получения и оборота.

    В данный момент следователи продолжают работу по расследованию преступления.

    Накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого.

    Коментарии (53)
    19 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный главк Следственного комитета сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в ходе конфликта из-за парковочного места.

    «Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации источника агентства в правоохранительных органах, фигурант был задержан за пределами Московского региона. В ближайшее время его доставят на допрос.

    Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре Москвы.

    Напомним, преступление произошло в среду, подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший скончался в больнице. Ранее сообщалось о задержании отца и дяди предполагаемого убийцы. Установлено, что отец подозреваемого получил гражданство по фиктивному браку.

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    19 апреля 2024, 20:39 • Новости дня
    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке

    Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли

    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    @ @donbasstexac

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский журналист Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.

    Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.

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    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    19 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки

    МВД: Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области

    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в убийстве москвича в результате конфликта из-за парковки на тротуаре был задержан на территории Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники МВД и ФСБ задержали предполагаемого убийцу в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области, его доставляют в следственные органы, сообщила Волк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы был задержан за пределами Московского региона. До этого были задержаны отец и дядя подозреваемого. Установлено, что отец фигуранта получил гражданство по фиктивному браку.

    Коментарии (27)
    19 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Погиб один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным губернатора, два других летчика госпитализированы, ведутся поиски четвертого члена экипажа.

    В своем Telegram-канале он указал, что третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого летчика продолжаются.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    В новостном Telegram-канале «Ставрополье с огоньком» опубликована видеозапись падения самолета.

    По данным Минобороны России, Ту-22М3 упал на Ставрополье в ходе боевого задания из-за технической неисправности, передает «Интерфакс».

    При этом в ведомстве заверили, что боекомплекта на борту не было.

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия.

    Напомним, в Красногвардейском округе в поле упал самолет Ту-22М3, летчики катапультировались. Два летчика с военного самолета госпитализированы.

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    19 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР

    В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.

    В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.

    Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.

    Коментарии (10)
    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    19 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия в Омской области, где производятся танки и тяжелые огнеметные системы, ознакомился с ходом выполнения гособоронзаказа.

    Отмечается, что танки Т-80БВМ нового поколения сразу на конвейере оборудуются комплексом маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Таким образом, все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

    Ранее сообщалось о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ.

    Коментарии (10)
    19 апреля 2024, 18:03 • Новости дня
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области, заявили в аппарате армянского премьер-министра.

    Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».

    После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.

    МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.

    Коментарии (22)
    19 апреля 2024, 19:04 • Новости дня
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Кристина Цыцура

    Определены тарифы на проезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, презентацию предоставили на стратегической сессии по ВСМ в Великом Новгороде.

    Стоимость билетов по направлению Москва – Петербург составит 8900 рублей (полный маршрут), Петербург – Великий Новгород обойдется в 1800 рублей, Тверь – Петербург будет стоить 7600 рублей, сообщает «Фонтанка».

    К 2030 году стоимость билета из Москвы в Петербург подорожает до 10 тыс. рублей.

    Запуск поезда запланирован на 2028 год. Ожидается, что магистраль станет серьезным конкурентом «Сапсану» и авиаперевозкам.

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    19 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Хинштейн: ФСБ задержала пытавшихся поджечь в Самарской области Ми-8 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Самарской области задержали пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж несовершеннолетних жителей Тольятти, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ, военной контрразведки и оперативники регионального ГУ МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Подростки заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В 2024 году они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неработающий поезд на ж/д станции «Жигулевское Море».

    Дело завели по статье о теракте, подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК России.

    Напомним, в январе в МВД сообщали, что зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

    При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

    Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

    Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконно наших регионов.

    «То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.

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    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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