В Смоленской области пресекли атаку БПЛА, из-за обломков произошел пожар

‘Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами’, – написал он в Telegram-канале.



Он добавил, что в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

«В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются», – рассказал губернатор.

По его словам, расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Он также попросил жителей региона сохранять спокойствие.