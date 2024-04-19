Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
МВД намерено предоставить следователям право приостанавливать денежные переводы
Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой по сокращению сроков предоставления банками и кредитными организациями информации по запросам правоохранительных органов, сообщили в пресс-центре ведомства. Также следователям могут разрешить останавливать денежные операции при подозрении на преступления.
Предлагается внести изменения в УК, обязав операторов по переводу денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. При наличии технической возможности данные будут направляться в электронном виде в течение 24 часов, передает ТАСС.
По мнению МВД, данная мера позволит ускорить расследование преступлений, связанных с использованием цифровых денег.
Кроме того, в ведомстве добавили, что следователям могут разрешить останавливать денежные операции при подозрении на преступления.
Также МВД России выступало с предложением позволить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать доступ к телефонных звонках без решения суда.
Ранее эксперты предупредили о кражах номеров мошенниками для доступа к онлайн-банку.