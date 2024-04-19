МВД намерено предоставить следователям право приостанавливать денежные переводы

Tекст: Дарья Григоренко

Предлагается внести изменения в УК, обязав операторов по переводу денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. При наличии технической возможности данные будут направляться в электронном виде в течение 24 часов, передает ТАСС.

По мнению МВД, данная мера позволит ускорить расследование преступлений, связанных с использованием цифровых денег.

Кроме того, в ведомстве добавили, что следователям могут разрешить останавливать денежные операции при подозрении на преступления.

Также МВД России выступало с предложением позволить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать доступ к телефонных звонках без решения суда.



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