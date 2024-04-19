  • Новость часаПалата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
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    Зачем России военные в Африке
    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки
    Казахстан запретил ввоз и продажу вейпов
    В Петербурге отменили пуск фонтанов из-за снега
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    19 апреля 2024, 19:52 • Новости дня

    МВД предложило разрешить следователям получать доступ к звонкам без суда

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД России выступило с инициативой, которая позволит следователям и дознавателям в рамках уголовного дела в течение 10 дней получать доступ к информации о телефонных звонках без решения суда.

    Следователи и дознаватели смогут запрашивать информацию о соединениях между абонентами «в случаях, не терпящих отлагательства», передает ТАСС.

    О полученной информации они будут обязаны уведомить суд в течение пяти дней. Доступ к данным будет возможен не более чем за 10 дней до вынесения постановления по делу.

    Также МВД намерено предоставить следователям право приостанавливать денежные переводы.


    18 апреля 2024, 20:14 • Новости дня
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot

    Шольц: НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot

    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС.

    Пресс-конференция транслировалась на телеканале Phoenix. Шольц отметил, что в рамках НАТО есть возможность передать на Украину дополнительные системы Patriot. По его словам, вместе с уже поставляемой системой из Германии общее число ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, составит семь, передает РИА «Новости».

    Шольц уточнил, что во время саммита он выступил с соответствующей инициативой.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

    Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно.

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    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском зоопарке панда Катюша во время игры расцарапала руку и живот сотрудника, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

    В своем Telegram-канале она поделилась фото, на котором кипер показывает полученные раны. «Многие спрашивают, почему мы не тискаем Катюшу. Вот потому и не тискаем. Она просто играла, но ее игры уже опасны», – написала Акулова.

    Ранее сообщалось, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. 8 марта панду переселили в большой вольер на территории павильона «Фауна Китая». 9 апреля панда Катюша сбежала из своего вольера.

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    19 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег

    У подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве изъяты 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках расследования дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого.

    В Telegram-канале столичного СК указано, что в ходе ночного обыска были обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денег – более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

    Следствию предстоит установить происхождение этих средств, а также законность их получения и оборота.

    В данный момент следователи продолжают работу по расследованию преступления.

    Накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого.

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    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    18 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Трубопровод взорвался в Харьковской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Харьковской области, пострадал газовый трубопровод, сообщило издание «Страна».

    По данным СМИ, в радиусе 40 метров от места взрыва плавится асфальт, высота столба пламени достигает 70 метров, передает ТАСС.


    О причинах происшествия и местоположении трубопровода не сообщается.

    Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв в многоэтажном доме после того, как мужчина выстрелил из гранатомета.

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    19 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье

    Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»

    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, мог упасть из-за «титанового пожара», заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

    «С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

    «Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.

    «Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.

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    19 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный главк Следственного комитета сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в ходе конфликта из-за парковочного места.

    «Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации источника агентства в правоохранительных органах, фигурант был задержан за пределами Московского региона. В ближайшее время его доставят на допрос.

    Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре Москвы.

    Напомним, преступление произошло в среду, подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший скончался в больнице. Ранее сообщалось о задержании отца и дяди предполагаемого убийцы. Установлено, что отец подозреваемого получил гражданство по фиктивному браку.

    Коментарии (66)
    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    19 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Погиб один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным губернатора, два других летчика госпитализированы, ведутся поиски четвертого члена экипажа.

    В своем Telegram-канале он указал, что третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого летчика продолжаются.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    В новостном Telegram-канале «Ставрополье с огоньком» опубликована видеозапись падения самолета.

    По данным Минобороны России, Ту-22М3 упал на Ставрополье в ходе боевого задания из-за технической неисправности, передает «Интерфакс».

    При этом в ведомстве заверили, что боекомплекта на борту не было.

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия.

    Напомним, в Красногвардейском округе в поле упал самолет Ту-22М3, летчики катапультировались. Два летчика с военного самолета госпитализированы.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    19 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки

    МВД: Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области

    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в убийстве москвича в результате конфликта из-за парковки на тротуаре был задержан на территории Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники МВД и ФСБ задержали предполагаемого убийцу в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области, его доставляют в следственные органы, сообщила Волк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы был задержан за пределами Московского региона. До этого были задержаны отец и дядя подозреваемого. Установлено, что отец фигуранта получил гражданство по фиктивному браку.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

    Коментарии (7)
    19 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия в Омской области, где производятся танки и тяжелые огнеметные системы, ознакомился с ходом выполнения гособоронзаказа.

    Отмечается, что танки Т-80БВМ нового поколения сразу на конвейере оборудуются комплексом маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Таким образом, все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

    Ранее сообщалось о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ.

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    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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