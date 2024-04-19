Супруга Носкова сообщила об отмирании клеток мозга певца после инсульта

Супруга Носкова сообщила, что певец не может восстановить клетки мозга после инсульта

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, последствия инсульта дают о себе знать даже после трех лет регулярных гастролей, передает «Московский комсомолец».

Носкова отметила, что самой серьезной проблемой является невозможность восстановления клеток мозга в речевом центре. По ее словам, из-за этого Николай с трудом читает, иногда забывает слова и не может давать развернутые ответы, именно по этой причине он отказывается от интервью.

При этом супруга певца заверила, что в остальном он чувствует себя хорошо и продолжает активно работать. Также он занимается с инструктором по лечебной физкультуре и проходит курс массажа.

Носков перенес инсульт в марте 2017 года. 9 декабря того же года состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал этот концерт «жалким зрелищем».