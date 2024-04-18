Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Кургане
Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в трех микрорайонах Кургана
В связи с угрозой подтопления жителям трех микрорайонов Кургана рекомендовано эвакуироваться, сообщило правительство Курганской области.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале курганского правительства, эвакуация объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный и Вороновка. Жителей призывают незамедлительно покинуть опасную зону.
Накануне уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.