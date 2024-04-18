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    Почему Литва снова начала покупать российское зерно
    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    Маск поддержал Дурова, рассказавшего о нежелании жить в США
    ВСУ потеряли позиции под Очеретино и Новокалиново
    Зеленский признал продвижение российских войск
    США направят большую часть помощи Украине на восполнение своих арсеналов
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    Пашинян захотел, чтобы близость Азербайджана радовала армянские села
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила будущего миропорядка.

    2 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    4 комментария
    18 апреля 2024, 12:29 • Новости дня

    Штраф Монеточке за отсутствие маркировки иноагента подтвердили в Мосгорсуде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певице Елизавете Гырдымовой* (Монеточка, признана иноагентом) по решению Мосгорсуда утвержден штраф в 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

    Постановление Басманного райсуда о штрафе Гырдымовой в 30 тыс. рублей оставлено в силе, апелляцию заявителя оставили без удовлетворения, сообщили в Мосгорсуде ТАСС.

    Там уточнили, что певицу признали виновной в размещении материалов в сети Интернет без указания на то, что они размещены иноагентом.

    В августе Басманный суд штрафовал Монеточку за нарушение правил обозначения деятельности иноагента. В октябре она продала за 30 млн рублей квартиру в Басманном районе Москвы.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    17 апреля 2024, 19:54 • Новости дня
    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве

    Daily Mail: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер Хауб найден с любовницей в Москве

    СМИ: Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве
    @ imago-images/Global Look Press

    Немецкий миллиардер и владелец OBI Карл-Эриван Хауб, который загадочно исчез в Альпах шесть лет назад и был признан погибшим, может находиться с любовницей в Москве, следует из расследования телекомпании RTL.

    Как пишет Daily Mail, в расследовании RTL утверждается, что в день своего исчезновения Хауб 13 раз созванивался с некой Вероникой, передает телеканал «Звезда». Предполагается, что это может свидетельствовать о том, что миллиардер намеревался инсценировать свою смерть с ее помощью и впоследствии сбежать в Россию.

    Отмечается, что жизнь Хауба была тесно связана с Вероникой, которая, предположительно, на 20 лет младше него и описывается как «стройная, спортивная женщина с каштановыми волосами до плеч, темными глазами и открытой улыбкой».

    В расследовании также упоминаются возможные встречи миллиардера с Вероникой в Москве и Сочи: в мае 2009 года оба ехали одним ночным поездом из Москвы в Петербург, но в разных купе. При этом, как утверждается, поездки были забронированы в одно и то же время и одним и тем же человеком. Были установлены и другие совпадения коротких поездок Хауба и Вероники в разные годы.

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    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

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    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

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    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

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    17 апреля 2024, 22:13 • Новости дня
    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию

    Заслуженный юрист Соловьев рассказал, что грозит сделавшему фиктивную регистрацию террористам из «Крокуса» в своем жилье

    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мужчине, предоставившему фиктивную регистрацию в своем жилье фигурантам дела о «Крокусе», может грозить до трех лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    В Твери заключили под стражу мужчину с двойным гражданством (России и Таджикистана) за фиктивную регистрацию в своем жилом помещении братьев Аминчону и Диловару Исломовым, проходящих пособниками по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что мужчине уже предъявили обвинения, и он признал вину.

    «Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства – это регистрация человека в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации либо его регистрация в жилом помещении без намерения проживать в этом помещении. Также фиктивной считается регистрация, сделанная без намерения собственника жилого помещения», – говорит Соловьев.

    Согласно УК РФ, по словам собеседника, фиктивная регистрация российского или иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении может наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    При этом Соловьев подчеркнул, что задержанный за фиктивную регистрацию в своем жилье мужчина может получить наказание до трех лет лишения свободы при условии, что этот человек не был осведомлен о намерениях тех, кому он предоставил такую регистрацию, совершить теракт. Если же он знал или понимал, что злоумышленники планируют сделать, то он будет считаться полноценным соучастником, а значит может получить до 20 лет лишения свободы.

    «Важно знать, что человек, совершивший данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления», – поясняет юрист.

    При этом, по словам юриста, сейчас сложно сказать, насколько тверской прецедент изменит теневой рынок фиктивных регистраций, но последние события вряд ли приведут к резкому сокращению этой незаконной деятельности.

    «Для этого нужны системные комплексные меры, которые бы наказывали рублем, чтобы это стало невыгодно покупать. Мы понимаем, что любое правонарушение совершается до тех пор, пока человеку выгодно его совершать. И пока угроза наказания и само наказание не будут жестче, чем получаемая прибыль, все это будет продолжаться и процветать», – заключил Соловьев.

    Летом прошлого года в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проведены обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан.

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    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    17 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве жительницы Варшавы

    ФСБ показала фото причастной к взрыву авто экс-сотрудника СБУ в Москве девушки
    @ @rian_ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности обнародовала фото жительницы Варшавы, которая, предположительно, причастна к покушению на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

    На кадрах показан бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер, демонстрируя который, женщина за кадром говорит, что будет «рыбку засаливать» в этих емкостях, передает РИА «Новости». В ролике также присутствуют фото самой девушки.

    Напомним, на прошлой неделе на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Ранее сообщалось, что компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на Прозорова, были доставлены из Варшавы.

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    17 апреля 2024, 15:36 • Новости дня
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    Названы наиболее страдающие от нехватки персонала отрасли
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первом квартале этого года в России зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений нехватка работников, по сравнению с предыдущим кварталом кадровая ситуация усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей, сообщил Банк России.

    Обеспеченность российских компаний работниками в первом квартале этого года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года и за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1998 года, следует из материалов ЦБ, передает ТАСС.

    Проблема нехватки работников наиболее остро стоит перед предприятиями обрабатывающих производств, выпускающими продукцию инвестиционного и потребительского назначения, сообщается в документе. Дефицит кадров вынуждает предприятия либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату.

    В то же время, согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников.

    По данным ЦБ, для борьбы с нехваткой персонала ряд предприятий в начале этого года подняли зарплаты отдельным категориям работников, другие готовы привлекать персонал, не обладающий необходимыми компетенциями. Некоторые стараются удерживать опытных специалистов старшего возраста.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.

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    17 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за помощь Украине без запретных мер по южной границе США.

    Она подчеркнула, что не поддержит отправку денег Киеву, если не будет обеспечена безопасность южных границ США, сообщает украинское издание «Страна».

    Ранее Спартц уже выступала против помощи Украине, но тогда объясняла это отсутствием контроля за помощью.

    Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    18 апреля 2024, 07:28 • Новости дня
    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине

    G7 подтвердила намерение оставить активы России замороженными до выплаты Москвой «компенсации» Украине

    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Суверенные активы России в странах G7 останутся замороженными, пока Москва не согласится оплатить «ущерб, причиненный Украине», заявили министры финансов и главы ЦБ стран G7.

    По итогам встречи на полях конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне G7 заявила, что поддерживает предложения ЕС по доходам от замороженных российских активов, а также меры, принятые Великобританией и США против торговли российскими недрагоценными металлами.

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов, передает РИА «Новости».

    Министры финансов и главы ЦБ стран G7 собираются на июньском саммите в Италии представить лидерам своих стран варианты использования активов России.

    Напомним, главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    17 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей

    Российский велопутешественник Владимир Косаров выжил в тропических джунглях Колумбии

    Пропавший в марте в Колумбии российский турист вышел из джунглей
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Пропавший в латиноамериканских джунглях российский велопутешественник Владимир Косаров добрался до Панамы через Дарьенский пробел и вышел на связь с близкими.

    Косаров планировал преодолеть джунгли за две недели, однако его экспедиция затянулась на долгие месяцы. По словам путешественника, он пережил ограбление, падение с обрыва, заражение малярией. Чтобы выжить, ему приходилось питаться змеями и улитками, чинить сломанный велосипед подручными средствами, а также ловить рыбу самодельным копьем, пишут «Известия».

    В Панаме Косаров попал в карантинный лагерь для больных малярией, где пробыл до нормализации своего состояния. По его словам, он дошел до трассы только 16 апреля, сразу поехал в больницу, где у него обнаружили малярию. По его словам, какие-то люди на машине увезли его в странный закрытый лагерь мигрантов.

    Купив панамскую SIM-карту на последние деньги, путешественник смог опубликовать видеосообщение и связаться с близкими.

    «Всех благ, друзья, никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасное место», – посоветовал в конце своего видеообращения Косаров.

    Владимир Косаров направлялся из расположенного в Колумбии города Капуургана через Дарьенский пробел в Панаму. Для этого ему нужно было преодолеть джунгли. О его пропаже 19 марта сообщили друзья.

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    17 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына в тюрьме

    Мать битцевского маньяка рассказала о предсмертном состоянии сына
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, заявила, что состояние здоровья ее сына, отбывающего наказание в колонии «Полярная сова», сильно ухудшилось, он находится на грани смерти.

    «У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен», – приводит слова женщины ИА «Регнум».

    Она рассказала, что продолжает жить в квартире, где жил ее сын и куда каждый день возвращался после совершения преступлений. Женщина призналась, что неоднократно думала о том, сможет ли ее сын искупить грехи, но пришла к выводу, что это невозможно.

    По ее словам, она продолжает поддерживать связь с сыном, отправляет ему деньги, чтобы тот мог покупать необходимые вещи в магазине колонии, но навещала его только один раз из-за расположения колонии – «Полярная сова» находится в отдаленном поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Она также посетовала на «фанатов» битцевского маньяка, которые регулярно беспокоят ее письмами и звонками. По словам женщины, чаще всего ее сыном интересуются из Канады, Германии и других зарубежных стран.

    Пичушкин, в период с 2001 по 2006 годы совершивший 49 убийств, был приговорен к пожизненному сроку в 2007 году. Как утверждал сам маньяк, он намеревался совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски.

    Коментарии (6)
    17 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов.

    Собеседник «Регнум» сообщил, что Степанов долгое время страдал обострением легочной болезни и онкологическим заболеванием почек.

    Виктор Степанов в 12 лет снялся в фильме «Верные сердца» советского режиссера Бориса Долина, в кадре с ним работал Лев Борисов, известный по сериалу «Бандитский Петербург» и многим другим фильмам. Роль в «Верных сердцах» стала единственной для Степанова, он работал авиаконструктором.

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    17 апреля 2024, 15:29 • Новости дня
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из пилотов «Уральских авиалиний», вынужденно посадивших самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Как говорится в сообщении, после завершения расследования и выхода отчета КВС пилот Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, трудовой договор прекращен 15 апреля, передает ТАСС.

    Там добавили, что с приказом Сергей Белов ознакомлен.

    Ранее экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

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