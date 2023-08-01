На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Монеточку повторно оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
Исполнительница и иноагент Елизавета Гырдымова* (Монеточка) оштрафована за нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента, сообщили в Басманном суде Москвы.
Суд признал Гырдымову виновной по статье «Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента», передает ТАСС.
Ей назначен штраф в 30 тыс. рублей. До этого Гырдымова уже была оштрафована за нарушение правил деятельности иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом