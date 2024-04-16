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    16 апреля 2024, 12:31 • Новости дня

    Львова-Белова: В связи с паводками в ПВР в Оренбургской области находится 251 ребенок

    Tекст: Ольга Никитина

    В связи с паводками в Оренбургской области в пунктах временного размещения (ПВР) размещены более 1 тыс. человек, в том числе 251 ребенок, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В своем Telegram-канале она сообщила, что в населенных пунктах, изолированных паводковыми водами, люди обеспечены продуктами и медикаментами. На освобожденных от воды территориях работают дезинфекционные бригады, проводится вакцинация против гепатита А, написала Львова-Белова.

    «Постоянно находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области. Анжелика Линькова ежедневно принимает участие в работе областной комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссии Оренбургского областного отделения «Российского Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Кроме того, по данным омбудсмена, в Курганской области в связи с активным подъемом воды в реке Тобол тоже развернуты ПВР. Там размещено 782 человека, включая 156 детей.

    Львова-Белова сообщила, что уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Самойлова побывала в одном из пунктов временного размещения и убедилась, что дети и родители обеспечены водой, питанием, одеждой и средствами первой необходимости. Организовано медицинское сопровождение и психологическая помощь. Аппарат регионального детского омбудсмена на постоянной связи с представителями МЧС, УМВД, правительством региона, отметила она.

    «Стихия сплотила курганцев: в работах по укреплению дамбы принимают участие ведомственные и общественные организации, студенты, волонтеры, трудовые отряды и все неравнодушные граждане. Специалисты говорят, что пик паводка в регионе еще не пройден. Остаемся на связи», – говорится в заявлении.

    Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов.

    13 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров, об этом заявили в городской администрации в субботу.

    К 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Урале дошел до 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, указали в мэрии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров. Опасным уровнем там считается 870 сантиметров.

    Ранее из Оренбургского городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц, 31 новорожденного и 20 пациенток гинекологического отделения из-за угрозы подтопления.

    В пятницу мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    15 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    @ 45.mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см, свидетельствуют данные местных властей. Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасную отметку.

    За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.

    Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

    Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

    Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.

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    16 апреля 2024, 06:55 • Новости дня
    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков

    В Кургане затопило почти тысячу домов и участков, дороги перекрыли для движения автомобилей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате резкого подъема уровня воды более чем на метр в Курганской области затопило 990 домов и приусадебных участков, сообщили в МЧС России.

    «В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) уровень составляет 742 см, плюс 8 см за 6 часов. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды», – приводит ТАСС сообщение МЧС.

    Отмечается, что уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 111 см, вода затопила 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах.

    Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что уровень воды может подняться до 11 метров. В связи с этим власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.

    Ранее сообщалось, что жителей города Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению. 

    Отмечается, что на реке Ишим идет критический подъем воды. 

    В ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. В деревне Казанке Тюменской области возводят 10-метровое укрепление из 30 тыс. мешков, к работам подключены около 300 добровольцев.

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    13 апреля 2024, 20:44 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1187 сантиметров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в реке Урал у Оренбурга дошла до отметки в 1187 сантиметров, сообщили в правительстве Оренбургской области вечером в субботу.

    При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».

    Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.

    Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.

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    15 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тысячи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество домов, оказавшихся в зоне паводка на территории России, приблизилось к 16 тысячам, сообщили в пресс-службе МЧС.

    По данным ведомства, на территории 33 регионов подтоплены более 15,8 тыс. жилых и дачных домов, порядка 28 тыс. приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек.

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    14 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см

    Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

    Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).

    Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.

    Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.

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    14 апреля 2024, 22:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 см

    Tекст: Антон Антонов

    За день уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 94 см, он достиг 585 см, сообщили городские власти.

    К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.

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    15 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии

    Из-за паводка в Бурятии эвакуированы 22 человека

    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии
    @ Алексей Цыденов/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов сообщил в Telegram, что «проблемы паводков дошли» до Бурятии, хоть и «в гораздо меньших масштабах», чем в уральских регионах. Причиной паводка глава Бурятии назвал «затор льда на Селенге», запланирован «взрыв затора». По его словам, эвакуировано 22 человека, включая шесть детей. Два человека находятся в ПВР.

    Напомним, в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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    13 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный форум «Астана» в Казахстане отменен из-за «беспрецедентного наводнения» в стране, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.

    Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.

    Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.

    Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

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    14 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа до 519 см

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

    По его словам, уровень воды у Кургана стремительно растет и по данным на 12.00 он составляет до 519 сантиметров, передает «Интерфакс».

    Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки.

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    15 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    15 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Куренков: Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Илек Оренбургской области ожидается самая сложная паводковая ситуация, туда направлены спасатели, сообщил глава МЧС Александр Куренков на встрече с местными жителями в Орске.

    Куренков отметил, что переброшенная в Орск группировка спасателей по-прежнему работает в регионе, передает ТАСС.

    «Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», – сказал он.

    В пятницу уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума.

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    16 апреля 2024, 02:26 • Новости дня
    У берегов Японии произошло землетрясение

    Tекст: Денис Тельманов

    У японского побережья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила Геологическая служба США.

    «Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.

    Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.

    Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.

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    15 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    Школьникам на уроке «Разговоры о важном» рассказали о Гоголе

    Tекст: Ольга Никитина

    В понедельник, 15 апреля, в российских школах прошел традиционный урок «Разговоры о важном», посвященный 215-летию со дня рождения Николая Гоголя.

    В апреле 2024 года исполнилось 215 лет со дня рождения одного из самых мистических и загадочных писателей русской литературы – Николая Васильевича Гоголя. Его жизнь, творчество и смерть до сих пор будоражат умы историков, ученых и читателей.

    15 апреля прошло занятие из цикла встреч «Разговоры о важном», посвященное жизни писателя. Знакомство с фрагментами биографии писателя – особенно с детскими и гимназическими годами – позволит каждому школьнику и студенту представить, каким Николай Васильевич был в детстве, как рано проявилось его желание узнавать новое и созидать на благо народа, служить своему Отечеству.

    Для начальных классов основной частью занятия стало виртуальное путешествие во времени. Обучающиеся познакомились с некоторыми событиями биографии Гоголя, при этом особое внимание уделено детским и юношеским годам писателя. Также со школьниками и студентами обсудили любовь Николая Васильевича к русскому языку с самых ранних лет. Старшеклассникам напомнили, что Гоголь рано научился читать и писать, его отец привил мальчику любовь к литературе и поощрял его выступления в домашнем театре.

    Директор Московского дома Гоголя Вера Павловна Викулова рассказала подрастающему поколению об удивительных фактах из биографии великого писателя, чем увлекался писатель, и раскрыла секрет, почему по произведениям Николая Васильевича до сих пор ставят спектакли и снимают кино.

    В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что Николай Васильевич великий русский писатель, своим творчеством способствовавший изменению страны к лучшему.

    Урок просмотрели свыше 3 млн раз и скачали более 154 тыс. раз.

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    15 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    В Кургане подтопило cоединяющий два микрорайона железобетонный мост

    Соединяющий два микрорайона Кургана железобетонный мост подтопило паводком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.

    Как сообщил источник ТАСС, мост соединяет два микрорайона Кургана – Мало-Чаусово и Глинки, сейчас на мосту спецтехника расчищает дорожное полотно от мусора.

    Напомним, за сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см.

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