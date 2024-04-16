Львова-Белова: В связи с паводками в ПВР в Оренбургской области находится 251 ребенок

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале она сообщила, что в населенных пунктах, изолированных паводковыми водами, люди обеспечены продуктами и медикаментами. На освобожденных от воды территориях работают дезинфекционные бригады, проводится вакцинация против гепатита А, написала Львова-Белова.

«Постоянно находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области. Анжелика Линькова ежедневно принимает участие в работе областной комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссии Оренбургского областного отделения «Российского Красного Креста», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным омбудсмена, в Курганской области в связи с активным подъемом воды в реке Тобол тоже развернуты ПВР. Там размещено 782 человека, включая 156 детей.

Львова-Белова сообщила, что уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Самойлова побывала в одном из пунктов временного размещения и убедилась, что дети и родители обеспечены водой, питанием, одеждой и средствами первой необходимости. Организовано медицинское сопровождение и психологическая помощь. Аппарат регионального детского омбудсмена на постоянной связи с представителями МЧС, УМВД, правительством региона, отметила она.

«Стихия сплотила курганцев: в работах по укреплению дамбы принимают участие ведомственные и общественные организации, студенты, волонтеры, трудовые отряды и все неравнодушные граждане. Специалисты говорят, что пик паводка в регионе еще не пройден. Остаемся на связи», – говорится в заявлении.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске паводковая вода ушла с территорий более 3,7 тыс. домов.