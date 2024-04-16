Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Мосгорсуд оставил в силу приговор Кацу о фейках про Российскую армию
Заочный приговор блогеру Максиму Кацу (иностранный агент), ранее осужденному по делу о фейках о ВС России, признали законным в Московском городском суде.
Приговор райсуда в отношении Каца Мосгорсуд оставил без изменения, апелляцию – без удовлетворения, сообщили в суде ТАСС.
Каца признали виновным по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и приговорили к восьми годам лишения свободы заочно.
В апреле 2022 года блогер, находясь за пределами России, опубликовал видео, в котором распространял под видом достоверных сообщений заведомые фейки, содержащие данные об использовании ВС России для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе СВО.
Военнослужащими ВС России, согласно данным российского Минобороны, не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, а также совершение преступлений в отношении мирных жителей.