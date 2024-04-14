Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
В Оренбуржье заявления на выплаты после паводка подали более 290 тыс. человек
Более 290 тыс. жителей Оренбургской области, пострадавших от паводка, подали заявления на выплаты, сообщает региональное правительство.
На данный момент 271 465 заявлений находятся в работе. Приняты решения о выплате единовременной материальной помощи в размере 20 тыс. рублей 11 380 пострадавшим, передает РИА «Новости».
Также 122 человека получили финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей на восстановление утраченного имущества первой необходимости.
Напомним, жителям Оренбургской области, чье жилье было полностью уничтожено паводком, выплатят средства на приобретение нового жилища в полном объеме.
Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.