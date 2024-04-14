Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Израиль нанес удар по объекту «Хезболлы» в Ливане
Истребители ВВС Израиля ударили по военному объекту шиитской организации «Хезболла» в глубине территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
Как указали в пресс-службе, Израиль нанес удар в ответ на обстрелы северных районов Израиля прошлой ночью. Отмечается, что целью удара стал «крупный объект «Хезболлы» по производству оружия», передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что по Израилю запущены БПЛА из Ирана, Ирака, Йемена, Ливана и Сирии. Израиль атаковал объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане.