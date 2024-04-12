  • Новость часаПутин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    35 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 18:28 • Новости дня

    Лукашенко: Белоруссия готова участвовать в строительстве Российской орбитальной станции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минск готов принять участие в создании российской космической станции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] «Ангара» все-таки затащит туда это оборудование <…>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию, и вместе работать», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Он добавил, что белорусская сторона серьезно работает над совместными с Россией космическими программами. Страны вместе производят спутниковые программы, сохранены с советских времен предприятия по производству спутников.

    В пятницу оба президента провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

    11 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    @ John Pulsipher/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Геостационарные спутники связи, используемые государственным предприятием «Космическая связь», находятся на пределе своих возможностей. Помочь снять нагрузку со спутников смогут перспективные аппараты низко- и среднеорбитальных телекоммуникационных группировок, сообщил гендиректор предприятия Алексей Волин.

    По его словам, ресурсы на пределе, поэтому «Космическая связь» ждет начала реализации проектов по развертыванию низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок, которые должны будут забрать на себя значительную часть трафика, передает ТАСС.

    Волин добавил, что на геостационарной орбите сейчас работают 12 спутников «Космической связи», а вывести новые аппараты нельзя, так как больше не может быть, поскольку точки, где находятся космические аппараты, закреплены за Россией международными соглашениями в рамках Международного союза электросвязи.

    Он отметил, что связь – четко регламентированная сфера, и если вы начнете работать на чужих частотах, вы создадите помехи другим.

    Ранее российский спутник «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения.

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    11 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы

    Эксперт Эйсмонт: «Ангара-А5» будет использована для строительства новой российской орбитальной станции

    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новая ракета будет использована при строительстве российской орбитальной станции и позволит планировать экспедиции к Луне и планетам Солнечной системы, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, комментируя успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

    «Данный запуск проходит по разряду испытательных. Это значит, что в любой момент специалисты могут столкнуться с нештатной ситуацией, это нормально. После выяснения причин, неисправности устраняют и двигаются дальше, что мы видим и в данном случае. Тем более, судя по тому, что переносы были всего на сутки, трудности, с которыми столкнулись, не были существенными, их очень оперативно преодолели – и состоялся успешный запуск», – говорит Эйсмонт.

    Он подчеркивает, что отмена первого пуска состоялась по причине нештатного срабатывания клапанов, во второй раз специалисты тоже столкнулись с незначительной проблемой. Это указывает на то, что система обнаружения неполадок работает исправно и является надежной. «Дважды отложенный старт, в общем, отношу к успеху, потому что своевременно обнаружить вот такие неисправности и тут же их устранить – это тоже непростая задача. И потом, как хорошо вышло, что запуск «Ангары-А5» состоялся в преддверии Дня космонавтики, который уже завтра», – рассказывает эксперт.

    Теперь страна может рассчитывать в дальнейшем на использование тяжелого носителя для целого комплекса задач. «Во-первых, уже пришло время переходить на новый носитель, поскольку прежний – «Протон-М» – устарел. Во-вторых, мы получили инструмент строительства Российской орбитальной станции (РОС), которая станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Конечно, есть еще над чем работать. Как мы видели, состоялся беспилотный запуск, без экипажа, поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы эта ракета была пригодна для запуска пилотируемых аппаратов», – рассуждает Эйсмонт.

    Сейчас пилотируемые запуски планируется осуществлять в основном с помощью космического корабля «Союз», продолжает собеседник. Но для полетов на Луну характеристик «Союза» недостаточно, здесь может быть использована «Ангара», считает эксперт. Новая ракета для таких полетов годится и позволит России свободнее себя чувствовать при планировании экспедиций к Луне и планетам Солнечной системы.

    «В общем, возможности сильно расширились, появились и инструменты для реализации этих возможностей. Они у нас получились, что называется, по последнему слову техники – очень современные, на уровне последних достижений космических технологий», – заключил Эйсмонт.

    11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный. Ранее запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный отменяли два раза подряд – 9 и 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    12 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров: Многоразовую метановую ракету «Амур-СПГ» планируется запустить в 2030 году

    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», разработку которой ведет самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», запланирован на 2030 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    По его словам, самарский РКЦ «Прогресс» работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием «Амур-СПГ», которая строится с применением новых технологических принципов, что снизит себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пуска, передает ТАСС. Мантуров добавил, что пуск ракеты запланирован на 2030 год.

    Он рассказал также, в интересах Роскосмоса АО «Корпорация «МИТ“» ведет разработку ракеты «Старт-1М», ее запланировали запустить в 2026 году.

    Мантуров отметил также, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов, а до конца этого года планируется запуск еще более, то есть всего в текущем году в общей сложности ожидается запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

    Ранее сообщалось, что рядом с СК «Ангара» на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс «Амур-СПГ».

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    11 апреля 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.

    Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.

    «Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    12 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко: Никакие французы не будут защищать Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Французы будут защищать Украину. Это смех. Никакие французы туда не полезут и защищать не будут, это все разговоры», – приводит его слова ТАСС.

    Он назвал угрозы отправки французских военных на Украину попыткой запугать. При этом Лукашенко назвал ложью заявления о том, что Белоруссия планирует вступить в конфликт.

    Между тем Минск усилил охрану и оборону объектов инфраструктуры у украинской границы. В случае попыток нанести удар с украинской стороны последует жесткий ответ.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он предполагал, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции».

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    11 апреля 2024, 05:26 • Новости дня
    Белоруссия приравняла демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Министерство культуры Белоруссии приравняло «самоцельную» демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порно

    Tекст: Антон Антонов

    «Самоцельная» и умышленная демонстрация нетрадиционных половых отношений относится к порнографии, следует из постановления министерства культуры Белоруссии.

    Документ касается правил выпуска, демонстрации, продажи и рекламирования продукции, в которой есть элементы эротики, а также относящейся к сексуальному образованию и половому воспитанию.

    В инструкцию включили абзац, определяющий нетрадиционные половые отношения и половое поведение, передает ТАСС.

    В их число вошли гомосексуализм, бисексуальные отношения, полиамория, педофилия, зоофилия, некрофилия, садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм, фетишистский трансвестизм и транссексуализм.

    Напомним, международное движение ЛГБТ (запрещено в России) и его структурные подразделения внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    11 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной

    Лукашенко не увидел необходимости в создании «санитарной зоны» на белорусско-украинской границе

    Лукашенко оценил необходимость «санитарной зоны» на границе Белоруссии с Украиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимости в создании так называемой санитарной зоны вдоль границы Белоруссии и Украины на данный момент нет, заявил президент республики Александр Лукашенко перед встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, в Беларуси пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается «санитарной зоны» Украины с Россией – ну, ее надо еще создать», – передает слова президента ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что Минск готов к возможной отправке Западом военных к украинско-белорусской границе. «Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов», – пояснил Лукашенко.

    Он напомнил, что на Западе уже говорят о возможной отправке военных на Украину. «Ждем, пусть перебрасывают», – заявил глава Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    11 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    Лукашенко присвоил совершившей полет в космос Василевской звание Героя Белоруссии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко присвоил первой в истории страны женщине-космонавту Марине Василевской звание Героя Белоруссии.

    Церемония награждения прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

    Ранее экипаж космического корабля «Союз МС-24» вернулся на Землю с МКС.

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    11 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

    Вместе с Лукашенко в Россию прилетела первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщаются в четверг во время рабочего обеда.

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    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

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    12 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
    Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле один на один, сообщил источник в пресс-службе президента Белоруссии.

    В Telegram-канал «Пул Первого» указано, что Лукашенко и Путин «общаются тет-а-тет в кабинете российского лидера».

    Также стало известно, что Лукашенко по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России, передает БелТА.

    Ранее стало известно, что российский и белорусский лидеры проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС.

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    12 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Лукашенко: Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст

    Tекст: Александра Юдина

    Гипотетическое вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    По его словам, призывы вовлечь Белоруссию в войну на Украине выгодны НАТО, именно этим в альянсе сейчас и занимаются, передает РИА «Новости».

    Также Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка 1 тыс. километров, еще около 3 тыс. км границ с сопредельными странами, это придется белорусским военным закрыть в случае вступления в конфликт.

    При этом белорусский лидер отметил, что граница с Белоруссией со стороны Украины забаррикадирована так, что туда не подойти – она полностью заминирована и забетонирована.

    Напомним, Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле.

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    12 апреля 2024, 05:37 • Новости дня
    Китай испытал спутник-ретранслятор для будущих лунных миссий

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном испытании на орбите спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Цюэцяо-2»), предназначенного для обеспечения связи с аппаратами, исследующими обратную сторону Луны.

    По данным CNSA, аппаратура спутника функционирует нормально и готова к выполнению своих задач, передает ТАСС.

    Отмечается, что Queqiao-2 будет задействован как в текущей, четвертой стадии китайской программы по изучению Луны, так и в последующих отечественных и зарубежных лунных миссиях.

    Запуск Queqiao-2 состоялся 20 марта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя CZ-8.

    Напомним, что Россия и Китай рассматривают возможность совместной доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2033–2035 годах.

    Китай активно развивает свою космическую программу, включая исследования Луны, Марса и астероидов. В 2023 году страна осуществила 67 космических запусков, а в 2024 году планируется увеличить их количество до 100.


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    10 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 11-12 апреля, в ходе визита он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры обсудят основные вопросы взаимодействия двух стран, а также реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В день космонавтики 12 апреля Путин и Лукашенко планируют пообщаться с космонавтами, добавили в пресс-службе главы Белоруссии, передает ТАСС.

    Президенты подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства» и обсудят сотрудничество в космосе.

    Напомним, 25 марта космонавт Олег Новицкий, космонавт-исследователь Марина Василевская (Белоруссия) и астронавт Трейси Дайсон (США) перешли на МКС.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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