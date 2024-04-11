«Волонтеры Победы» навестили бывших узников нацистских концлагерей

«Волонтеры Победы» Ростовской области навестили несовершеннолетнюю узницу концлагерей Клавдию Сисюкину, которая стала свидетельницей преступлений нацистов. Она была распределена в мужской концлагерь в Дахау – как вспоминает Сисюкина, им приказали не плакать, даже когда на глазах сжигали живых людей. Затем был 25-й лагерь в Мюнхене – для несовершеннолетних. Узнице дали порядковый номер и нагрудную нашивку «ОСТ», что значило «восточные рабы». Сисюкина, будучи полуголодной, ежедневно убирала территорию вокруг фабрики. А чтобы не сойти с ума от жуткого обращения и беспомощности, сочиняла стихи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

В Запорожской области добровольцы движения навестили Петра Георгиевича – ребенка войны и узника фашистского концлагеря, расположенного на территории Запорожской области. «В лагере нам давали всего один стакан молока в день – морили голодом, чтобы нас скорее стало меньше. Помню, что были еще постоянные бомбардировки: я был маленьким и прятался под столом от страха, надеясь, что меня не заденет», – рассказал «Волонтерам Победы» Петр Георгиевич.

«Волонтеры Победы» Республики Карелия провели встречу студентов Петрозаводского автотранспортного техникума с ветераном Великой Отечественной войны, малолетним узником финских концлагерей Евгением Калинкиным.

«Волонтеры Победы» Алтайского края провели памятное возложение вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Как отметили добровольцы, очень важно слышать рассказы о жестокости врага из первых уст, так можно узнать настоящую историческую правду.

В Смоленске возложение прошло у памятника «Опаленный цветок» в центре города. «Волонтеры Победы» совместно с другими общественными организациями возложили цветы к памятнику в память о невинных жертвах концлагерей, тюрем и гетто, действующих на территории нацисткой Германии и ее сателлитов.

К памятным мероприятиям присоединилась Республика Молдова. Добровольцы провели мероприятие у памятника жертвам Кишиневского гетто. «Волонтеры Победы» установили рядом с монументом фотовыставку, на которой представлены кадры с территорий нацистских концлагерей, а также свидетельства очевидцев, которые лично прошли через те события.