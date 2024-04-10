Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным

Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.