Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.0 комментариев
Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 11-12 апреля, в ходе визита он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудят основные вопросы взаимодействия двух стран, а также реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В день космонавтики 12 апреля Путин и Лукашенко планируют пообщаться с космонавтами, добавили в пресс-службе главы Белоруссии, передает ТАСС.
Президенты подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства» и обсудят сотрудничество в космосе.
Напомним, 25 марта космонавт Олег Новицкий, космонавт-исследователь Марина Василевская (Белоруссия) и астронавт Трейси Дайсон (США) перешли на МКС.