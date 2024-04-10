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    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    10 апреля 2024, 12:38 • Новости дня

    Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 11-12 апреля, в ходе визита он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры обсудят основные вопросы взаимодействия двух стран, а также реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В день космонавтики 12 апреля Путин и Лукашенко планируют пообщаться с космонавтами, добавили в пресс-службе главы Белоруссии, передает ТАСС.

    Президенты подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства» и обсудят сотрудничество в космосе.

    Напомним, 25 марта космонавт Олег Новицкий, космонавт-исследователь Марина Василевская (Белоруссия) и астронавт Трейси Дайсон (США) перешли на МКС.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

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    8 апреля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»

    Путин рекомендовал проводить в регионах России конкурсы «А ну-ка, девушки!»

    Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах страны корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».

    «Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!» – передает ТАСС текст перечня поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

    Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, доклад президент ожидает до 1 ноября 2024 года.

    Также Путин поручил проработать учреждение государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий.

    «Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», – говорится в документе.

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    7 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    МО: Белоруссия получила очередную партию вертолетов Ми-35М из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия получила из России очередную партию вертолетов Ми-35М, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

    Как сообщили в пресс-службе, на один из аэродромов ВВС и войск ПВО приземлилась очередная партия вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение ВС Белоруссии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М.

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    8 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Путин поручил сформировать список земельных участков для ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство России должно до 1 июля сформировать перечень земельных участков, которые нужны для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Кабмину поручено «обеспечить формирование перечня земельных участков, необходимых для реализации проекта», а также «принять решение об их использовании в этих целях», сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Также Путин поручил построить необходимую инфраструктуру на территориях, по которым пройдет ВСМ Москва – Петербург. Поручение адресовано правительству России совместно с властями причастных регионов.

    «Рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих при реализации проекта по строительству этой магистрали сохранение уровня транспортной связанности в пределах территорий субъектов РФ», – говорится в опубликованном перечне поручений.

    Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 июля и далее ежегодно.

    Ранее Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург изменит стиль жизни.

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    9 апреля 2024, 12:08 • Новости дня
    В Белоруссии запретили четыре вида чая из России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белоруссии запрещена продажа четырех видов пакетированного чая Greenfield и Tess, производимого в России. Такое постановление подписал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

    Запрет введен из-за того, что продукция якобы не соответствует требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Под запрет попали два вида чая в пакетиках для одноразовой заварки «Гита», а также два вида чая в пакетиках для разовой заварки «Принцесса Канди», пишет «Царьград».

    Производитель чая, компания «Орими», собирает доказательства, чтобы доказать, что соблюдает все процессы производства, хранения и транспортировки. Если компании удастся сделать это, ограничения на реализацию продукции могут быть отменены.

    «Орми» является крупнейшим производителем чая и натурального кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита». Также компания производит кофе «Жокей» и Jardin.

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    8 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.

    По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.

    Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.

    Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    7 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин поручил главе МВД следить за порядком в зонах паводков

    Путин поручил главе МВД следить за паводками в Курганской и Тюменской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка и имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления, а также в Курганской и Тюменской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

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    9 апреля 2024, 01:21 • Новости дня
    Власти Белоруссии решили удалить доменные имена экстремистских ресурсов

    Власти Белоруссии решили удалять доменные имена ресурсов, признанных экстремистскими

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуссии, который администрирует национальную доменную зону, аннулирует доменные имена интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Соответствующий приказ ОАЦ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии..

    «В случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора – доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, запись о регистрации такого доменного имени аннулируется по решению администратора национальной доменной зоны», – приводит ТАСС выдержку из документа.

    Отмечается, что аннулирование доменного имени ведет к прекращению его администрирования.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии 20 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти

    Следственный комитет республики начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, подозреваемых в заговоре с целью захвата госвласти и экстремизме.

    По данным ведомства, начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которые могли присоединиться к заговору с целью захвата госвласти неконституционным путем.

    В частности, к следователям предложено явиться Григорию Астапене, Филиппу Биканову, Александру Добровольскому, Юрию Дракохрусту, Андрею Казакевичу, Анне Красулиной, Евгению Крыжановскому, Денису Кучинскому, Веронике Лапутько, Александру Логвинцу, Анне Любаковой, Василию Наумову, Марии Роговой, Петру Рудковскому, Алесе Рудник, Наталье Рябовой, Павлу Усову, Татьяне Чулицкой, Александру Шлыку и Екатерине Шматиной.


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    9 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин похвалил белорусские станки за надежность

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым похвалил надежность белорусского оборудования для станков, подчеркнув, что российские предприятия могут не замещать эти агрегаты на отечественные.

    Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.

    Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».

    Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.

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    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

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    8 апреля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы уберечь страну от горячей войны, и им это пока удается.

    Лукашенко, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы президентской администрации, отметил, что Белоруссия знает, чем занимается оппозиция за рубежом. По его словам, они просят деньги на информационную войну, но кураторы говорят им, что нужны более радикальные меры, вплоть до терактов и вооруженного противостояния, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    «Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Типа московского этого «Крокус сити», не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси», – сказал белорусский лидер. Он заявил, что цель оппозиции – захватить часть территории Белоруссии, объявить там свою власть и призвать иностранные войска. «Хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну не наемников, а уже войска», – уточнил он.

    Ранее Лукашенко заявил, что российская и белорусская стороны не намереваются нападать на западные страны, они занимаются строительством системы обороны.

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    9 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки предстоящего государственного визита в Китай российского лидера Владимира Путина, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.

    В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.

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