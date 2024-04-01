Песков: Путину поступают все доклады о ситуации на руднике «Пионер»

Tекст: Алексей Дегтярев

Президенту докладывают о всех выводах, о результатах проведенной работы и о причинах, по которой остановили саму операцию, сказал Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией на руднике, были приняты.

«Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть», – заключил Песков.

Ранее спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов и данных разведывательных скважин. В шахте оказались заблокированы 13 горняков.