Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Песков: Путину поступают все доклады о ситуации на руднике «Пионер»
Все доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области поступают президенту Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президенту докладывают о всех выводах, о результатах проведенной работы и о причинах, по которой остановили саму операцию, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией на руднике, были приняты.
«Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть», – заключил Песков.
Ранее спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов и данных разведывательных скважин. В шахте оказались заблокированы 13 горняков.