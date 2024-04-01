«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.0 комментариев
Нефть подорожала на данных о росте деловой активности в Китае
Мировые цены на нефть выросли на данных о росте деловой активности в Китае
Мировые цены на нефть открыли новый квартал ростом на фоне публикации китайской макростатистики, а также в ожидании заседания ОПЕК+.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 растет на 0,29%, достигая 87,25 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 83,44 доллара, передает РИА «Новости».
Макроэкономическая статистика способствует росту котировок. Индекс деловой активности в секторе промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в марте поднялся с 50,9 пунктов до 51,1 пункта.
Отметим, что в понедельник некоторые часть азиатских и европейских бирж закрыты в связи с выходным днем.