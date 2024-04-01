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МЧС испытало в Ростовской области робота для разминирования
МЧС испытало в Ростовской области нового робота для разминирования
МЧС России провело в Ростовской области испытания нового комплекса для дистанционного разминирования.
«В Ростовской области на базе Донского спасательного центра МЧС России прошли приемочные испытания самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении МТ-2, изготовленного на одном из предприятий Челябинска», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что робот испытывался в реальных условиях в Донецкой Народной Республике при разминировании противопехотных минных полей. После этого на завод-изготовления пришло множество сообщение, о провещенных испытаниях.
Роботу принимала комиссия из представителей центрального аппарата МЧС, Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Уральского спасательных центров.
«Комплексы разминирования МТ-2 успешно прошли испытания и рекомендованы комиссией к принятию на снабжение в МЧС России», — отметили в пресс-службе.