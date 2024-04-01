МЧС испытало в Ростовской области робота для разминирования

МЧС испытало в Ростовской области нового робота для разминирования

Tекст: Денис Тельманов

«В Ростовской области на базе Донского спасательного центра МЧС России прошли приемочные испытания самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении МТ-2, изготовленного на одном из предприятий Челябинска», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что робот испытывался в реальных условиях в Донецкой Народной Республике при разминировании противопехотных минных полей. После этого на завод-изготовления пришло множество сообщение, о провещенных испытаниях.

Роботу принимала комиссия из представителей центрального аппарата МЧС, Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Уральского спасательных центров.







«Комплексы разминирования МТ-2 успешно прошли испытания и рекомендованы комиссией к принятию на снабжение в МЧС России», — отметили в пресс-службе.