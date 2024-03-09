Отражена массовая атака БПЛА на Таганрог

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Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.6 комментариев
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«Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.
Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.
«Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.
Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.
В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.
Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.
Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром
«Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все, что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.
«Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.
«И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.
«Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.
Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.
Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.
Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.
РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО
Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».
Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.
Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».
Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.
Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.
Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.
Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.
Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.
Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину
В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.
L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе
Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».
Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.
В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.
Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.
Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.
В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.
Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы
Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.
По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.
Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.
Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации
В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.
По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.
Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.
Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
В четырех населенных пунктах ДНР введена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание «Страна.ua».
Издание отмечает, что днем ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов в Харьковской области.
Ранее в министерстве по вопросам реинтеграции Украины сообщили, что всего из подконтрольной ВСУ части ДНР будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.
Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ
Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.
Писториус заявил, что ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине
Писториус еще раз подчеркнул, что Taurus пока не поставлены: есть крайняя черта, которую Германия не преступит, передает ТАСС.
Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.
В результате атаки два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен. Бригада скорой помощи выехала на место, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, а один украинский дрон – над Курской областью.
В результате ударов ВС России поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Отражены 24 контратаки ВСУ около Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 18 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».
Также на Донецком направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР. Отражены восемь контратак противника возле Красногоровки, Новомихайловки и Победы ДНР, уничтожены десять полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ – 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 бронемашин, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина ЗРК «Стрела-10».
В это же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Тоненького, Торецка, Очеретино, Новоселки Первой, Майорска и Розовки ДНР. Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ возле Бердычей, Тоненького, Ленинского, Петровского, Новгородского, Первомайского и Орловки ДНР.
Потери противника на этом направлении за неделю – свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и боевая машина ЗРК «Стрела-10».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ поблизости от Новодонецкого, Угледара, Доброполья, Шевченко, Старомайорского ДНР и Малиновки Запорожской области. Отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного ДНР. Потери ВСУ – до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК Stormer.
На Херсонском направлении ВС России также заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области.
В Работино Запорожской области отражены две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – более 295 военнослужащих, два танка, девять орудий полевой артиллерии и две пусковые установки РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО.
Кулеба также поприветствовал недавнее принятие европейской стратегии оборонной промышленности, однако сыронизировал, что Киев «год кричит на каждом углу, что производство оружия должно быть увеличено на общеевропейском уровне», передает ТАСС.
Он также призвал Запад признать, что стратегия отправки Украине помощи «капля по капле» больше не работает. Кулеба считает, что в случае, если такая стратегия продолжиться, все «закончится плохо».
Он также в очередной раз заявил о конце эпохи мира в Европе.
Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.
Бывший разведчик США Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию
Риттер считает, что ВСУ использует каждое оружие, которое им передают, в состоянии близком к панике и при далеко не идеальных обстоятельствах, потому что украинская армия находится в упадке и разрушении. По словам бывшего разведчика, русских остановить не удастся, ничего сделать нельзя, передает РИА «Новости».
Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил очередной танк Abrams. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.