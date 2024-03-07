Путин пожелал участницам СВО как можно скорее вернуться домой

Tекст: Вера Басилая

Президент на вопрос, что бы он пожелал девушкам, которые находятся «за ленточкой», ответил: «Как можно быстрее вернуться домой», передает ТАСС.

«Желаю им счастья, личного счастья, успехов, боевых успехов и в личной жизни», – поздравил Путин.

Глава государства пожелал девушкам-бойцам скорейшего возвращения, но, по его словам, выполнить это не так-то просто.

«Для примера скажу о журналистах, о военных корреспондентах. Я вот увидел девушек на переднем крае, они там функционируют, исполняют свой журналистский долг. Я дал указание руководителям новостных каналов их оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин?» – сказал президент, отметив, что после этого девушки взяли отпуск и поехали в зону боевых действий сами.

«Более того, мне руководители каналов телевизионных рассказали, что они готовы уволиться, но они туда все равно поедут. То же самое касается многих других женщин, которые выполняют боевые задачи там. Я просто знаю, я с ними общался», – рассказал Путин.

Глава государства напомнил, что таким образом ситуация складывалась и в другие времена. Например, во время событий в Афганистане. «У меня есть личный пример, я знаю таких людей, таких женщин, которые считали, что они должны быть там».

Путин заявил, что, безусловно, всем им очень благодарен за то, что они делают, как они относятся к своей службе, к своей работе, к служению Отечеству, и пожелал им счастья и вернуться домой.

Ранее Путин призвал поберечь женщин в морской авиации.