Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.7 комментариев
Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки»
Путин обвинил США в развязывании военных конфликтов из-за действий без санкций Совбеза ООН
Вашингтон «выпустил джинна из бутылки», действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
«События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии», – напомнил президент, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что независимо от причин начала военных действий, решений Совета Безопасности ООН по ним не было.
«Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.
Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.
Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.