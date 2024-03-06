Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки»

Путин обвинил США в развязывании военных конфликтов из-за действий без санкций Совбеза ООН

Tекст: Денис Тельманов

«События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии», – напомнил президент, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что независимо от причин начала военных действий, решений Совета Безопасности ООН по ним не было.

«Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.