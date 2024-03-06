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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    9 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 22:22 • Новости дня

    Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки»

    Путин обвинил США в развязывании военных конфликтов из-за действий без санкций Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон «выпустил джинна из бутылки», действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии», – напомнил президент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что независимо от причин начала военных действий, решений Совета Безопасности ООН по ним не было.

    «Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжает активно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси.

    «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», – цитирует его ТАСС.

    Путин также указал, что «мы не только эксплуатируем, но и активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах».

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Путин назвал причину распада СССР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    6 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    Захарова назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной

    Захарова: США будут заметать следы провала на Украине отставками, как с Нуланд

    Tекст: Ольга Никитина

    США будут использовать различные способы, чтобы замести следы своей провальной политики на украинском направлении, в том числе в ход пойдут отставки, как это происходит с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik назвала готовящуюся отставку Нуланд попыткой «перезагрузить всю историю», связанную с внешнеполитическим провалом и просчетом США. На Украине Вашингтон потерпел полный провал, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Белый дом будет предпринимать разные шаги, однако неизменно одно – США предают своих союзников, указала спикер МИД России, подчеркнув, что Москва не раз предупреждала об этом, и на Украине не могли этого не знать.

    США предают всех, подчеркнула Захарова. Сначала, по ее словам, они «обещают всем всё, а потом ничего никому не делают».

    «Конечно, [это] провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны, вся эта история была завязана на Нуланд», – сказала дипломат.

    Нуланд, как подчеркнула Захарова, была «не просто высокопоставленным представителем Госдепа». Она стала ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии, передает ТАСС слова спикера Министерства иностранных дел России.

    Захарова назвала Нуланд «координатором антироссийских настроений» и всей антироссийской политики США, в особенности в контексте Украины. При этом Нуланд в этом качестве не одна, отметила она. «Там есть люди, которые нас ненавидят посильнее, но она, действительно, была координатором, она ассоциируется с этой политикой», – уточнила Захарова, добавив, что «вот так с ней распрощались».

    «Объяснений сейчас будет много, но на самом деле объяснение одно – полный провал администрации [президента США Джо] Байдена на украинском направлении, полный раздрай внутри их, как они говорят, союзнических отношений», – заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отставке Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

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    6 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ее действия привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новостей о ее отставке с поста замгоссекретаря США.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Песков отметил, что Нуланд играла достаточно важную роль в Госдепартаменте США, но ей следовало применять свои таланты на мирном и конструктивном поприще, передает РИА «Новости».

    Действия Нуланд сыграли большую роль в госперевороте на Украине, заявил представитель Кремля. Она также «сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной», добавил Песков.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

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    6 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

    «Безусловно, [мы] готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными. Знаю, что у вас в повестке дня, [в повестке] сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные», – обратился Путин к Гросси, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», – добавил глава государства.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.

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    6 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин предложил расширить пропускную способность железных дорог на Юге России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо расширить возможности железных дорог на Юге России и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Юга РФ и Приазовья.

    «Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга – Сочи».

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

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      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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