На Всемирном фестивале молодежи рассказали, с чего начать изучение истории своей семьи

Tекст: Ольга Иванова

«Год семьи в России призывает нас еще раз обратить внимание на семейные ценности и то, как важно поддерживать и укреплять семейные традиции, восстанавливать и сохранять наследие наших предков. История семьи является фундаментом нашего будущего, а наше наследие служит источником гордости и мудрости для будущих поколений», – отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры Победы не первый год оказывают помощь гражданам по поиску сведений об их родственниках. Проект «Моя история» существует с 2019 года: сначала добровольцы направления проходят соответствующее обучение, а затем приступают к рассмотрению заявок от жителей разных регионов России. Обработка заявки требует достаточно продолжительного времени – волонтеры работают в архивах, проводят интервью, а затем собирают все сведения в единый документ, чтобы передать заявителю.

«Ежегодно нам поступает около 5 тыс. запросов со всей России и из-за рубежа. Интерес к изучению истории своей семьи с каждым годом лишь возрастает: заявители хотят найти любую информацию о своем родственнике, пропавшем в годы Второй мировой войны. Чаще всего их интересует боевой путь, сохранившиеся фотографии, сведения о наградах – все эти детали помогают в дальнейшем узнать о судьбе участника Великой Отечественной войны. Благодаря работе наших волонтеров люди могут найти место захоронения родственника, отважно защищавшего свою Родину, или же воссоединиться с другой частью семьи – например, восстановить утраченные связи с близкими, проживающими в других регионах и странах», – подчеркивает исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы», модератор встречи Анастасия Рябова.

Почетным гостем площадки стала Ирина Георгиевна Булина – жительница блокадного Ленинграда и участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Она пережила зиму с 1941 на 1942 год в блокадном Ленинграде. Далее она была эвакуирована в Тюмень, где впоследствии окончила школу и поступила в Москву. В 1957 году Булина приняла участие в шестом Всемирном фестивале молодежи в Москве в качестве судьи по шахматам франкоязычной группы.

Основные мероприятия Фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа Фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.