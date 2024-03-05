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    Как армян настраивают против России
    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США
    Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии
    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    В Польше решили создавать дроновые войска
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада вышел некачественнее старого

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

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    5 марта 2024, 21:19 • Новости дня

    На Всемирном фестивале молодежи рассказали, с чего начать изучение истории своей семьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Экспертную площадку «История мира начинается с истории моей семьи» провели в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Участники встречи поделились личными рассказами о том, как исследование собственных семейных хроник помогло им не только приступить к созданию собственного генеалогического древа, но и начать оказывать помощь желающим по поиску информации об их родственниках.

    «Год семьи в России призывает нас еще раз обратить внимание на семейные ценности и то, как важно поддерживать и укреплять семейные традиции, восстанавливать и сохранять наследие наших предков. История семьи является фундаментом нашего будущего, а наше наследие служит источником гордости и мудрости для будущих поколений», – отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Волонтеры Победы не первый год оказывают помощь гражданам по поиску сведений об их родственниках. Проект «Моя история» существует с 2019 года: сначала добровольцы направления проходят соответствующее обучение, а затем приступают к рассмотрению заявок от жителей разных регионов России. Обработка заявки требует достаточно продолжительного времени – волонтеры работают в архивах, проводят интервью, а затем собирают все сведения в единый документ, чтобы передать заявителю.

    «Ежегодно нам поступает около 5 тыс. запросов со всей России и из-за рубежа. Интерес к изучению истории своей семьи с каждым годом лишь возрастает: заявители хотят найти любую информацию о своем родственнике, пропавшем в годы Второй мировой войны. Чаще всего их интересует боевой путь, сохранившиеся фотографии, сведения о наградах – все эти детали помогают в дальнейшем узнать о судьбе участника Великой Отечественной войны. Благодаря работе наших волонтеров люди могут найти место захоронения родственника, отважно защищавшего свою Родину, или же воссоединиться с другой частью семьи – например, восстановить утраченные связи с близкими, проживающими в других регионах и странах», – подчеркивает исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы», модератор встречи Анастасия Рябова.

    Почетным гостем площадки стала Ирина Георгиевна Булина – жительница блокадного Ленинграда и участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Она пережила зиму с 1941 на 1942 год в блокадном Ленинграде. Далее она была эвакуирована в Тюмень, где впоследствии окончила школу и поступила в Москву. В 1957 году Булина приняла участие в шестом Всемирном фестивале молодежи в Москве в качестве судьи по шахматам франкоязычной группы.

    Основные мероприятия Фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

    Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа Фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

    4 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым

    Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку

    ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

    Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.

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    4 марта 2024, 22:25 • Новости дня
    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС

    Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым

    Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

    Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

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    5 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Представлен возможный сценарий нападения на Россию

    «Военная мысль» представила возможный сценарий нападения иностранного государства на Россию

    Представлен возможный сценарий нападения на Россию
    @ Christopher Maldonado/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Как указывается в статье в журнале, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение наземной, морской, воздушной, космической и информационной инфраструктуре противника, передает РИА «Новости».

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки».

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию боевого применения как в мирное, так и в военное время.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

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    5 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России

    «Ведомости» рассказали о трех группах изменений в Налоговый кодекс России

    Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве приступили к работе над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, пишут СМИ.

    Источник «Ведомостей» рассказал, что изменения в Налоговый кодекс можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над НДФЛ и предусматривает, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Кроме этого, рассматривается масса других вариантов, как усовершенствовать НДФЛ. По информации издания, снижение начальной ставки налога в 13% не обсуждается.

    Вторая группа изменений касается налога на прибыль. По словам источников, речь идет о повышении этого сбора. Конкретная величина пока не называется.

    Третьим блоком изменений станут налоговые льготы, которые затронут граждан с более низкими доходами, а также компании, которые осуществляют капвложения.

    В Кремле отмечали ранее, что Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

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    5 марта 2024, 03:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости

    Задержанный за вандализм во Владивостокской крепости уроженец Узбекистана объяснил решение оставить надпись на памятнике

    Уроженец Узбекистана объяснил вандализм во Владивостокской крепости
    @ t.me/su_skr25

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Узбекистана, который оставил надпись на памятнике «Поспеловская батарея» (входит в состав Владивостокской крепости), думал, что пишет на обычной стене, заявил источник.

    По словам источника РИА «Новости», девушка и молодой человек 23 лет «хотели просто написать, как на (обычной) стене». Как заявил источник, они «не подумали, что это памятник». Источники сообщают, что у задержанного есть вид на жительство.

    Напомним, открыто уголовное дело по факту повреждения Поспеловской батареи – в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника «Akosh+Sasha». Девушка и молодой человек задержаны.

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    5 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии

    Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа

    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для назначения страховой пенсии нужно заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), если этого нет, то назначат социальную пенсию, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».

    Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.

    Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.

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    5 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала причину отставки Нуланд

    Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена

    Захарова назвала причину отставки Нуланд
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.

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    5 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Россиянин и грузины подрались на борту самолета из Меммингема в Кутаиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Драка на борту между пассажирами из Грузии и России привела к вынужденной посадке в Румынии самолета авиакомпании Wizzair, который выполнял рейс из немецкого Меммингема в Кутаиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Рустави-2», россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, грузин сделал ему замечание, началась драка, во время которой гражданину России разбили лицо мобильным телефоном.

    После того, как россиянин и несколько грузин, участвовавших в конфликте, были переданы румынской полиции, самолет продолжил рейс до Кутаиси.

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    5 марта 2024, 17:03 • Новости дня
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    Reuters: Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр КНР Ли Цян в своем выступлении в парламенте отказался от формулировки «мирное воссоединение» с Тайванем, но призвал к развитию отношений между двумя сторонами пролива, сообщило Reuters.

    Агентство проанализировало выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей и пришло к выводу, что Пекин ужесточил риторику в отношении Тайваня. Также отмечается, что Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных 231 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Также агентство обращает внимание на то, что в своей речи Ли не употребил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, как в прошлом году, отметив, что будет решительно противиться независимости острова, но  защищать интересы китайской нации.

    Традиционно в своей речи Ли сделал акцент на принципе «одного Китая», согласно которому Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР.

    Ранее на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва представлен проект бюджета, в котором сообщается о намерении Китая в 2024 году увеличить ассигнования на нужды обороны на 7,2%.

    До этого министр иностранных дел Китая Ван И выступил против поддержки США Тайваня и заявил о необходимости соблюдать принцип «одного Китая».

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    5 марта 2024, 11:36 • Новости дня
    Лифт с пассажирами рухнул в высотке в Шушарах

    Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга

    Tекст: Александра Юдина

    Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке Пушкинского района Петербурга от перегруза, сообщили в районной администрации.

    Уточняется, что в восьмой парадной 27-этажки на Новгородском проспекте, 10, в Петербурге лифт с восемью взрослыми и пятью детьми резко полетел с восьмого этажа на буфер, пишет «Фонтанка».

    При этом мощности двигателя лифта не хватило, чтобы остановиться на уровне первого этажа.

    Компания «Единый город», к которой относится дом, переадресовала ответственность за инцидент компании «Санкт-Петербургские ПМ». Там отметили, что руководство разбирается в обстоятельствах ситуации.

    По данным комитета по здравоохранению, за медицинской помощью обратились двое взрослых и ребенок. Известно, что 8-летнего мальчика увезли в больницу с подозрением на перелом лодыжки. У 32-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, пострадала нога. Еще одному пострадавшему 38 лет. Предварительно, у него кататравма и перелом ноги.

    Отмечается, что прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту случившегося.

    В феврале лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте. Он не пострадал. Позднее мужчина заявил, что у него «вся жизнь перед глазами пронеслась», а доставали его из рухнувшего лифта около часа.

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    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым

    Сенатор Климов: Дипломаты ЕС отказом от встречи в МИД подтвердили причастность к деструктивной деятельности в период выборов

    В Совфеде объяснили истинные причины отказа послов ЕС от встречи с Лавровым
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ европейских дипломатов от встречи с Лавровым стоит рассматривать как проявление неуважения к стране пребывания. Также этот жест подтвердил их причастности к деструктивной деятельности в период проведения российских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее постпредство ЕС попыталось объяснить отказ послов от встречи с Лавровым «отсутствием повестки».

    «Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных дипломатов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептования», – добавил он.

    «Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

    «Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета. До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

    «Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов», – отметил собеседник.

    При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в Министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой стороны, такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

    «И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов. Сенатор рассказал, что эта ситуация с послами среди прочего будет затронута во вторник в ходе совещания Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

    Ранее глава МИД рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. «Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» – заявил Сергей Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    По его словам, у властей России «накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие используют механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    5 марта 2024, 16:57 • Новости дня
    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США

    Блинкен сообщил о намерении Нуланд покинуть пост замгоссекретаря США по политическим вопросам

    Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Как указал Блинкен, Нуланд выразила желание в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Эта роль, в которой она, по его словам, олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира, передает ТАСС.

    Он добавил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

    Ранее Нуланд заявила, что основная часть средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США.

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