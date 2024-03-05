Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?0 комментариев
Президент Чехии выступил за «новые способы» помощи Украине
Президент Чехии Павел: Нужно найти способы помогать Украине без отправки туда войск
Европейские страны начали обсуждать возможность оказания помощи киевскому режиму без направления на эту территорию боевых частей, заявил чешский лидер Петр Павел после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Павел заявил, что выступает за поиск «новых способов», в том числе за возможное присутствие на украинской территории «разными способами и разными формами», передает ТАСС.
Он добавил, что не имеет в виду направление боевых частей на Украину, поскольку в таком случае можно пересечь «красную линию». Такими «способами» могут быть тренировочные миссии на контролируемой Киевом территории, они могут обучать украинских солдат. Пока что тренировки проходят на территории других стран.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Сам президент Чехии заявлял, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.