Состоялся телемост между крупнейшими детскими центрами страны и фестивалем молодежи

Крупнейшие детские центры страны вышли на связь с площадкой Всемирного фестиваля молодежи

Гостями телемоста стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Кириенко рассказал участникам встречи, что впервые в истории Всемирного фестиваля молодежи приняли участие те, кому нет 18 лет, всего их 1000 человек: 500 россиян и 500 иностранцев. Также он поделился насыщенной программой фестиваля и поинтересовался у участников площадки, какие улучшения фестиваля они могут предложить, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Фестиваль закончится, а программа – нет. Есть выставка «Россия». Она у нас должна была закончиться 12 апреля. Но поскольку очень много людей хотят на нее попасть (по 2 млн каждый месяц посещают выставку), президент принял решение ее продлить до 8 июня. Вы, наверное, слышали, президент в своем послании сказал, что поручает создать отдельный национальный проект «Молодежь России», поэтому оставшиеся три месяца будут посвящены вам – школьникам, молодежи, программам развития будущего», – сказал Кириенко.

Кириенко и Бугаев пообещали вручить путевки в «Артек» всем участникам встречи, которые все еще не являются артековцами.

«Международный детский центр «Артек» – это уникальный образовательный и творческий проект с почти столетней историей, он был и остается местом притяжения для детей и подростков не только из нашей страны, но и из разных уголков мира. Опыт «Артека» – это опыт конструктивного сотрудничества, вдохновения, дружбы и получения новых знаний, умений и навыков. Многие инициативы, рожденные в «Артеке», нашли свое отражение в деятельности образовательных организаций России. И очень важно, что этот опыт перенимают коллеги из других детских центров, педагоги из всех регионов, советники директоров школ и колледжей по воспитанию, представители детских и молодежных общественных объединений. Уверен, что взаимодействие будет расширяться и в будущем», – отметил Бугаев.

«Я приехал на Всемирный фестиваль молодежи для того, чтобы обменяться опытом, найти новых друзей и показать участникам других стран, что Россия – это страна возможностей не только для ее жителей, но и для иностранных граждан. Здесь просто невероятная программа, хочется посмотреть весь аэропорт и посетить все площадки», – рассказал с площадки ВФМ Артем из Пермского края.