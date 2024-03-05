В Полтаве начали использовать бодикамеры при мобилизации

В Полтавской области военкомы начали использовать бодикамеры при мобилизации граждан

Tекст: Александра Юдина

По его словам, это применяется для того, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон, и на этом было меньше манипуляций, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Также Истомин заметил, что большинство видео конфликтов с военкомами, которые попали в Сеть, «вырваны из контекста», а заснята «только концовка». «Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем на самом деле возник конфликт, непонятно», – заявил он.

Как подчеркнул спикер Полтавского областного военкомата, среди работников военкомата есть военнослужащие, которые получили ранение на фронте. Этим он оправдал конфликты, заявив, что далеко не у каждого из них «выдержат нервы», когда они слышат оскорбления от граждан.

Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

