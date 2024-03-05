«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.0 комментариев
В Совбезе рассказали, что представляет собой «IT-армия Украины»
Помощник секретаря Совбеза Грибков рассказал, что представляет собой «IT-армия Украины»
IT-армия Украины представляет собой группировку хакеров, которых обучают под эгидой Запада, заявил для журнала «Национальная оборона» помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков.
По его словам, на территории балтийских стран обучают специалистов-хакеров для осуществления компьютерных атак в отношении информационной инфраструктуры России, так называемая «IT-армия Украины», передает ТАСС.
Грибков отметил, что даже при поддержке с Запада хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих «заказчиков», как уже поступили «созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ* (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*») и «Аль-Каида*» (запрещена в России).
Также помощник секретаря Совбеза подчеркнул, что министерство цифровой трансформации Украины для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах Facebook* (запрещен в России) и Telegram публикует сообщения, содержащие оперативные задачи и целеуказания.
Грибков добавил, что украинские официальные лица при этом бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской инфраструктуры.
Кроме того, помощник секретаря Совбеза выразил возмущение тем фактом, что зарубежные СМИ в своих публикациях открыто поддерживают украинских хакеров, «делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки».
Как сообщил Грибков, за прошлый год на Россию совершили около 200 тыс. опасных кибератак, это говорит об их тщательном планировании и причастности зарубежных спецслужб.
По словам Грибкова, подтверждение тому есть в материалах Агентства национальной безопасности США, где Россия заявлена как угроза «региональной безопасности и глобальной стабильности», а украинское направление обозначено «одним из приоритетных в деятельности агентства».
Ранее в Минцифры рассказали, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам со стороны Украины, нагрузка в пиковые моменты составляла до 340 тыс. запросов в секунду.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ