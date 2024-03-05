Взрывы прогремели в Одессе

Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом

Военный эксперт предложил наносить удары по пунктам сборки западных ракет на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Если ракеты SCALP действительно поставляются на Украину гражданским транспортом, это создает определенные трудности с точки зрения ликвидации логистических цепочек. Проблема в том, что отследить такой транспорт крайне сложно – пока нет средств разведки, которые, как рентген, просвечивали бы эти автомобили и выявляли, едут ли в них люди или перевозятся ракеты», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Он допускает, что снаряды транспортируют в разобранном виде. «Их доставляют прежде всего в пункты базирования и обслуживания. Убежден, что там присутствуют иностранные специалисты, потому что ВСУ вряд ли способны самостоятельно произвести сборку. В этой связи для ликвидации угрозы наиболее разумным представляется нанесение ракетных ударов именно по этим целям. Так мы не станем подвергать риску мирное население и сможем пресечь поступление в ряды украинских военных боеприпасов», – подчеркнул собеседник. Леонков напомнил, что Минобороны РФ периодически докладывает о поражении цехов сборки и складов противника.

«Это же касается и броневиков, которые использует Британия, – уточнил военный эксперт. – Охота за каждой такой машиной требует неоправданно больших усилий. Если представить ситуацию, когда Ridgeback перевозит ракету SCALP, наша задача будет заключаться в том, чтобы попасть именно в этот броневик. И тогда количество специалистов и вооружения, которые нам необходимо задействовать для ликвидации такой цели, будет несоизмеримо велико».

Кроме того, важно понимать, что в кроссовер, как и в бронемашину, не поместится много ракет SCALP и Storm Shadow, добавил Леонков. «Речь может идти об одном боеприпасе на машину. Это еще один аргумент в пользу не штучного уничтожения целей, а нанесения массированного удара по пунктам сборки ракет», – акцентировал эксперт.

Ранее из перехваченного разговора немецких офицеров ВВС Германии стало известно, что дальнобойные ракеты моделей SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину несколькими способами. Как отмечает The Times, Великобритания использует бронемашины Ridgeback, а Франция – кроссоверы Audi Q7.

Между тем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник вместе с группой экспертов усомнился в том, что речь идет именно об Audi Q7. Однако, как отмечает он, «другого транспорта с таким индексом, который могли бы использовать ВСУ или страны НАТО или конкретно французы, не нашлось». «Ориентируясь на правила немецкого языка, указывающие, что на месте Q7 полагается быть глаголу, с помощью коллективного разума выдвинули версию, что эта фраза выглядит так: Also, sie QCen (что ты такое?) auch die Ukraine beim Beladen des SCALP», – пишет Крамник в разборе.

Эксперты предположили, что Q7 – это искаженное немецкое «kursieren». Тогда, отмечают они, все встает на свои места, и Герхартц на самом деле говорит следующее: «Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют (по маршруту) ЕС – Украина для погрузки Scalp».

Крамник также указал на странность в контексте бронированной машины Ridgback. «В пятиметровый Ridgback в базовой модели пятиметровый же Storm Shadow или аналогичный ему SCALP не влезет никак», – подчеркнул эксперт. Он предположил, что речь идет о родственной трехосной модификации – Cougar HE/Mastiff PPV. Аналитик допускает, что Герхартц, не будучи специалистом по технике сухопутных войск, просто неверно выразился.

Впрочем, The Times уже бьет тревогу. По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность. Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.