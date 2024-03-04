Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
Лукашенко утвердил порядок перевода госорганов на работу в военное время
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, определяющий порядок перевода государственных органов на работу в условиях военного времени.
Документ совершенствует порядок перевода госорганов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, а также обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз нацбезопасности, пишет БелТА, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Западе проводится комплекс мероприятий для подготовки к боевым действиям, ведется разведка против Белоруссии.