Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.6 комментариев
За сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны России.
Также в ведомстве добавили, что за сутки сбиты 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены.