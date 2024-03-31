За сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников

Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

Tекст: Вера Басилая

Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.