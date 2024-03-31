Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения двух мальчиков в Уфе
В Уфе возбуждено уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения двух 13- и 14-летних школьников, рюкзаки которых были найдены в лесу, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
30 марта мальчики ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» и не вернулись домой, сообщает РИА «Новости».
В их поисках участвуют порядка 170 спасателей, полицейских, кинологов, а водолазы обследуют реку Белую.
Родители сначала самостоятельно пытались найти детей, но потом обратились в полицию.
«В настоящее время следователи, криминалисты, сотрудники полиции, экстренные службы и добровольческие поисковые отряды проводят поисковые мероприятия», – говорится в сообщении СК.
Следствие не исключает, что мальчики могли стать жертвой преступления.