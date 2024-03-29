Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.12 комментариев
Лавров: Запад до СВО отказался взаимодействовать с Россией по борьбе с терроризмом
Лавров: Запад отказался от взаимодействия с Россией в борьбе с терроризмом задолго до начала СВО
Запад «сваливает» свои промахи на российскую специальную военную операцию на Украине, но от взаимодействия с Москвой в борьбе с терроризмом отказался задолго до СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил Лавров в интервью «Известиям», прежде полагали, что борьба с терроризмом «сближает нас всех», западные лидеры призывали вести ее независимо от политических разногласий. «Так оно и было», – сказал министр.
В ответ на нынешние призывы некоторых лидеров ЕС «подумать о том, чтобы посотрудничать» с Москвой в борьбе с терроризмом, Лавров предложил «учить материальную часть». Он указал, что Россия долгое время добивалась создания с ЕС механизма координации действий по борьбе с терроризмом. Однако создан он был только в 2018 году, а последняя встреча состоялась в 2019 году, на Западе «утратили какой-либо интерес».
Лавров подчеркнул, что Запад прекратил «взаимодействие с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом задолго до начала специальной военной операции на Украине». Сейчас Запад пытается ссылками на СВО объяснить «свои промахи» и «замаскировать свои истинные намерения», которые и вынудили Россию начать спецоперацию, чтобы «остановить развязывавшуюся против нас войну».
Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».