  • Новость часаЛавров: Украина – это верхушка айсберга
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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    17 комментариев
    29 марта 2024, 01:05 • Новости дня

    Лавров: Запад до СВО отказался взаимодействовать с Россией по борьбе с терроризмом

    Лавров: Запад отказался от взаимодействия с Россией в борьбе с терроризмом задолго до начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Запад «сваливает» свои промахи на российскую специальную военную операцию на Украине, но от взаимодействия с Москвой в борьбе с терроризмом отказался задолго до СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в интервью «Известиям», прежде полагали, что борьба с терроризмом «сближает нас всех», западные лидеры призывали вести ее независимо от политических разногласий. «Так оно и было», – сказал министр.

    В ответ на нынешние призывы некоторых лидеров ЕС «подумать о том, чтобы посотрудничать» с Москвой в борьбе с терроризмом, Лавров предложил «учить материальную часть». Он указал, что Россия долгое время добивалась создания с ЕС механизма координации действий по борьбе с терроризмом. Однако создан он был только в 2018 году, а последняя встреча состоялась в 2019 году, на Западе «утратили какой-либо интерес».

    Лавров подчеркнул, что Запад прекратил «взаимодействие с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом задолго до начала специальной военной операции на Украине». Сейчас Запад пытается ссылками на СВО объяснить «свои промахи» и «замаскировать свои истинные намерения», которые и вынудили Россию начать спецоперацию, чтобы «остановить развязывавшуюся против нас войну».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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    28 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине

    Шольц: Советники по безопасности разных стран обсуждают мир на Украине

    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил, что «мир возможен в любое время». При этом условием наступления мира канцлер Германии назвал вывод российских войск и прекращение конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    28 марта 2024, 08:15 • Новости дня
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища после восстановления плотины

    Балицкий: Каховское водохранилище наполнится за девять месяцев при восстановлении плотины ГЭС

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище, которое было опустошено после подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС, может вернуться к прежним отметкам в течение семи-девяти месяцев после восстановления плотины.

    Если противника удастся отогнать от Каховки быстро, то все изменится, сказал Балицкий в интервью ТАСС.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению.

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    28 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебрасывают под Авдеевку в ДНР личный состав, пытаясь удержать линию обороны без использования военной техники, что приводит к большим потерям личного состава в рядах украинских войск, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебрасывают огромное количество живой силы сразу к нескольким населенным пунктам на Авдеевском направлении, при этом техника в попытках удержать линию обороны не задействуется, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что результатом такой тактики стали большие потери в рядах ВСУ, а российские силы на этом участке фронта продолжают расширять зону контроля.

    Ранее Кимаковский сообщил, что под Угледаром при попытке ротации были уничтожены две группы ВСУ.

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    28 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России оперативное преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Новомихайловки позволит российским войскам выйти на оперативный простор на Угледарском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, освобождение Новомихайловки позволит ВС России выйти на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, передает ТАСС.

    Там добавили, что штурмовики 155-й отдельной бригады морпехов ТОФ выдавливают ВСУ с этого участка фронта, при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, ведет интенсивные обстрелы села из танков и ствольной артиллерии. В Минобороны отметили, что результате успешного штурма морские пехотинцы захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобожденной территории флаги.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром.

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    28 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Минобороны: Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военный врач во время попытки украинских боевиков прорваться к Козинке Белгородской области на месте командира танка остановил их атаку, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению военного ведомства, ежедневно бойцы группировки прикрытия границы отражают атаки украинских боевиков, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что в ходе очередной попытки националистов прорваться к населенному пункту Козинка Белгородской области военный врач с позывным Велес занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника и корректировал крупнокалиберную артиллерию, в результате чего ВСУ понесли существенные потери и были вынуждены отступить.

    Таким образом, благодаря самоотверженности и героизму военного врача Велеса удалось предотвратить прорыв ВСУ и защитить мирных жителей населенного пункта Козинка.

    Ранее начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала, что боевики ВСУ целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

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    28 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж

    Военный аналитик Онуфриенко: Украине не хватит ресурсов для создания линии обороны по всему фронту

    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается возвести защитные сооружения по всей линии фронта, однако испытывает проблемы, связанные с коррупцией и нехваткой ресурсов. По этой причине следует ожидать от противника не сплошной обороны, а точечных укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    «Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция. Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект. Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет», – подчеркивает он.

    В то же время Онуфриенко уверен – не стоит недооценивать планы Киева. «Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед», – заключил он.

    Ранее глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько сильно они необходимы.

    «Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из препятствий, способных остановить танки, и минных полей», – сказал он в интервью газете Politico. Синегубов не уточнил, когда строительство защитных сооружений будет завершено.

    Оппозиционные политики Украины считают, что создание оборонительных линий на юге и востоке страны началось слишком поздно. В частности, об этом говорила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»).

    Коментарии (4)
    28 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит оборонительный рубеж по образцу российской линии обороны

    FT: Киев строит рубеж по образцу российской линии обороны
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ, пишет Financial Times.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»), предназначенных для противотанковых заграждений.

    Ранее стало известно, что ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ. До этого российские военные нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Тем временем западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск.

    Коментарии (8)
    28 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Казахстана в стране рекомендовало своим гражданам покинуть эти регионы.

    «Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

    Для выезда с Украины в Казахстан посольство рекомендует использовать два наземных маршрута: через Польшу или Молдавию, а далее – коммерческим авиасообщением.

    Отмечается, что для выезда через Польшу гражданам Казахстана необходима шенгенская виза.

    Посольство также призвало казахстанцев не игнорировать воздушную тревогу и следовать в укрытие в случае ее объявления.

    Коментарии (14)
    28 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении

    Минобороны России: ВСУ потеряли танк Abrams на Авдеевском направлении

    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли еще один танк Abrams американского производства, сообщили в Минобороны.

    При этом за сутки ВС на этом направлении потеряли до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две машины пехоты, а также две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30, говорится в Telegram-канале российского МО.

    Ранее российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.

    Коментарии (8)
    28 марта 2024, 13:49 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье

    Рогов: ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье

    ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли удар БПЛА «Герань» по составу с вооружением и боеприпасами для вооруженных сил Украины (ВСУ), разгружавшемуся в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ночью ВС России попали в железнодорожный состав оружием и боеприпасами, разгружавшийся в Запорожье, который разгружался в городе Запорожье, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что после попадания боеприпасы сдетонировали, минимум два вагона было уничтожено.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии.

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    28 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы под Часов Яр

    Марочко: ВСУ перебросили резервы под Часов Яр для стабилизации линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район Часова Яра стягиваются дополнительные силы, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что переброска военной техники и личного состава идет с тыла, также задействованы резервы командования сухопутных войск.

    В связи с этим трафик военных колонн ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. По словам Марочко, колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и погибшими военнослужащими.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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