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    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    24 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    21 комментарий
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня

    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»

    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы

    Путин поручил создать проект по выпуску продукции для туристической сферы

    Путин поручил импортозаместить ратраки, аквапарки и аттракционы
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках профильного нацпроекта необходимо сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что развитие туризма должно стать серьезным стимулом для создания передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

    «У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое», – отметил глава государства.

    «Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться», – заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин призвал обеспечить россиян доступными туристическими путевками.

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    28 марта 2024, 23:56 • Новости дня
    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20

    Макрон предложил Бразилии решать вопрос о приглашении Путина на саммит после обсуждения участниками G20

    Макрон захотел устроить обсуждение приглашения Путина на саммит G20
    @ Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии, следует обсудить в рамках Группы двадцати, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле сказали, что вопрос о возможном визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    После переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой Макрон заявил, что в таких «клубах» нужно действовать «по согласию с другими участниками». По его мнению, «это как раз и есть та самая гармония между свободой человека, которого приглашают, и уважением ко всем», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что оказался в похожей ситуации, когда перед саммитом G7 во французском Брегансоне некоторые участники угрожали бойкотировать встречу, если пригласят Путина. При этом Макрон признал, что не вправе «давать уроки» Луле да Силве, который сам отвечает за решения о приглашении тех или иных участников саммита.

    Макрон сказал: «Если намечается встреча, которая может быть полезной, мы должны ее провести. Если же встреча не принесет пользы и вызовет раскол, то, наверное, не стоит ее проводить».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Макрона, заявил, что вопрос о визите Путина в Бразилию пока не рассматривался.

    Напомним, главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили подготовку к грядущим в России и Бразилии саммитам БРИКС и G20.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    29 марта 2024, 01:41 • Новости дня
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    Лавров: Европы не существует как самостоятельного игрока
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа «берет под козырек», когда американский «хозяин» говорит ей, что делать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» напомнил, что Европарламент еще до начала выборов в России отказался признавать их результаты. Однако, как подчеркнул министр, ЕП не руководит европейской политикой, «его решения не имеют юридической силы».

    В Европе говорили о том, что российские выборы в новых регионах «являются выборами на суверенной украинской территории», а Берлин даже отказался называть Владимира Путина президентом, отметил Лавров.

    «Когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: президентство Путина в России – это реальность, и мы будем работать с этой реальностью, вся Европа замолчала», – сказал он. По словам Лаврова, «хозяин сказал, и все взяли под козырек». Он с сожалением отметил, что «Европы не существует как самостоятельного игрока».

    Напомним, немецкое министерство иностранных дел после российских выборов заявило, что не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Путина. Путина на выборах главы государства набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

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    28 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо синхронизировать российские туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. <…> Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на Восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

    Речь идет о межрегиональном, в том числе воздушном сообщении, модернизации опорной сети автодорог, внутренних водных путей, строительстве скоростных железнодорожных и автомагистралей, уточнил Путин.

    Ранее Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    28 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Общий объем инвестиций в курорт «Приморск» составит 351 млрд рублей

    Назван объем инвестиций в курорт проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общий объем инвестиций в новый федеральный круглогодичный курорт «Приморск» на берегу Азовского моря в Запорожской области составит 351 млрд рублей, заявил губернатор региона Евгений Балицкий на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту России Владимиру Путину.

    Как указал Балицкий, в 2025 году планируется начать разработку проектной документации, а мероприятия по строительству объектов начнутся ориентировочно с 2028 года. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит 351 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что срок ввода в эксплуатацию – 2035 год, однако возможна поэтапная реализация проекта с бюджетом 141 млрд рублей и сроками вводами в эксплуатацию в 2030 году, а на первом этапе проекта возможно строительство пяти тысяч номеров.

    Реализация проекта предлагается в рамках федерального проекта «Пять морей». Курорт планируют построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района.

    Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с российским лидером сообщил, что создание нового туристического кластера «Санкт-Петербург марина» на площадке «Горская» на севере города потребует порядка 210 млрд рублей, из них 165 млрд рублей средств инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры и 45 млрд рублей – это предварительная стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что их планируется создать частично за счет федерального и городского бюджетов, а завершение работ по созданию курорта «Санкт-Петербург марина» планируется на 2029–2030 годы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

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    28 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин: Планы в Новороссии уже сейчас нужно строить на перспективу после СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов.

    Путин ознакомился с планом строительства морского курорта в Запорожской области, президент раскритиковал чрезмерно осторожный подход. «Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Понятно, что без решения окончательного построить те планы, о которых мы сейчас говорим, будет как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы», – цитирует его ТАСС.

    «А планы, о которых мы говорим, должны строиться с этой перспективой. И уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме», – добавил Путин.

    Также он отметил, что Запорожская область обладает колоссальным потенциалом, в том числе для яхтинга.

    «Место очень красивое. Это может быть одно из таких мест, которые будут привлекать людей. Сотни тысяч, а может, и миллионы людей поедут сюда с удовольствием», – оценил Путин.

    Президент раскритиковал планы развития курорта, отметив недостаток инфраструктуры в проекте. «Надо еще что-то продумать. Я вот не вижу здесь никакой марины вообще в плане, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг», – отметил он.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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    28 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин поручил губернатору Приморья «следить за акулами»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов в шутку призвал главу Приморского Края Олега Кожемяко подумать о безопасности дайверов, чтобы не допустить нападения акул на ныряльщиков.

    «Правда вот дайверов Олег Николаевич приглашает. Акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают», – обратился Путин к губернатору Приморья.

    Кожемяко ответил, что за всю историю в регионе был зафиксирован только один случай нападения акулы на человека, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    «А этого мало что ли? Нам повторения не нужно. Шутки шутками, а об этом тоже надо подумать заранее, о безопасности надо подумать», – подчеркнул глава государства.

    Путин также рассказал, как несколько лет назад планировал отправиться в Приморье на подводную охоту, но не смог.

    «Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным. Мои коллеги поехали, у меня правда времени не хватило. Но все равно – акул видели там, на островах особенно», – рассказал президент.

    «Акулы есть, но они сельдевые», – отметил Кожемяко. «Они не кусаются, да? Я понимаю, все так говорят», – пошутил глава государства.

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    27 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области призвал усиливать поддержание интереса к литературе и чтению.

    «Носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова. А содержание классической литературы – тоже в определенном смысле контент, морально-нравственный, исторический», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Он добавил, что необходимо продолжать модернизацию библиотек, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

    Также в ходе встречи он указывал, что культура является «духовным каркасом» народа.

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    28 марта 2024, 19:26 • Новости дня
    Путин призвал регионы использовать все инструменты для создания круглогодичных курортов
    Путин призвал регионы использовать все инструменты для создания круглогодичных курортов
    @ Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание крупных морских круглогодичных курортов является приоритетом для российских регионов, поэтому необходимо использовать для этого все доступные инструменты финансирования, заявил президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

    Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития.

    «Во-первых, это дополнительный объем инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регионы. Во-вторых, это списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций», – сказал президент.

    «Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, я прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», – сообщил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин на открытии совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил, что туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году.

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    28 марта 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне должны иметь возможность путешествовать по стране, чтобы прикоснуться к ее великой истории и культуре, увидеть уникальную природу, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию круглогодичных курортов.

    «Как говорил в послании Федеральному собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 млн – увеличить число ежегодных путешествий по стране. А для этого [надо] расширять именно доступные предложения разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин отметил, что у россиян должна быть возможность отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений. Он подчеркнул, что туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы.

    Ранее Путин поручил создать к 2030 году туристическую инфраструктуру в нацпарках России.

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    В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Зеленский дразнит украинцев новой пустой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине президент страны Владимир Зеленский и даже указывает, как его обеспечить. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» в еще одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значения для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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