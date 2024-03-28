Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.24 комментария
Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».
Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.
«Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.