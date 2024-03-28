Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.10 комментариев
В Crocus Group заявили о работавших во время теракта эвакуационных выходах
В Crocus Group рассказали о работающих эвакуационных выходах, но запертых служебных дверях во время теракта
Эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» после теракта работали, но люди периодически натыкались на запертые служебные двери, сообщил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин.
По его словам, здание «Крокус Сити Холла» имеет достаточное количество пожарных выходов, а запертые двери не были эвакуационными, передает РИА «Новости».
Агаларов добавил, что запертые двери вели в служебные помещения, куда посторонним вход был запрещен.
Также он отметил, что система дымоудаления в зале сработала штатно, что видно и на видеозаписях.
Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов.