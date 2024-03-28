Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила контратаки украинских штурмовиков 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад у Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 95 человек, три танка, включая Abrams, две БМП, две американских гаубицы М777 и два орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 145 человек.

На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Синьковки и Строевки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, танк, три БМП и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Красногоровки, Часова Яра, Клещеевки и Спорного в ДНР.

Украинская сторона потеряла там более 370 человек, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две гаубицы Д-30 и два американских орудия М119.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).

На этом направлении украинская сторона потеряла до 40 человек, три бронемашины, включая американский БТР М113, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили 131 украинский дрон и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.