Спасатели сообщили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Tекст: Дарья Григоренко

Воробьев опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео, на котором спасатель доложил главе Подмосковья, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. По его словам, пострадавших больше нет под завалами, передает РИА «Новости».

Спасатель добавил, что кинологи и спасатели завершили свою работу.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.