Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.40 комментариев
Спасатели сообщили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»
Специалисты доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что спасательные работы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, пострадавших под завалами нет.
Воробьев опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео, на котором спасатель доложил главе Подмосковья, что все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. По его словам, пострадавших больше нет под завалами, передает РИА «Новости».
Спасатель добавил, что кинологи и спасатели завершили свою работу.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.
Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.